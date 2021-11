Je vašemu kužku mogoče ime Timi? Ali pa Brina?

V časih, ko so bili psi samo psi, so bila taka tudi njihova imena. Pika, Piki, Floki, Fifi, Aron, Tačko. Če je bil pes večje pasme in so ga lastniki kupili za čuvaja, se je vnaprej vedelo, da bo, recimo, Runo. Poznam ljudi, ki so imeli vse življenje pse in vsakemu so dali isto ime. Skratka, zaradi imen se ni nihče pretirano vznemirjal.

Danes je drugače, po pločnikih mest, stezah, travnikih in gozdovih se sprehajajo ljudje in kličejo Robija, Oskarja, Kajo, Beti, Lizo, Željka ... potem pa izza vogala pride pes. Izbor pasjega imena je postal velik in pomemben projekt. Strokovnjaki (ne vem sicer, kateri) svetujejo, da psu damo ime šele tedaj, ko ga spoznamo. Eni prisegajo na kratka imena, da ga laže pokličeš, drugi izbirajo na podlagi astrološkega znamenja, spet tretji psa poimenujejo po mitološkem junaku, pogosto s čudežnimi močmi, pravljični figuri, planetu ali pa kar s priljubljenim človeškim imenom. To zadnje čase sploh ni nič nenavadnega. Konec koncev se hišni ljubljenčki valjajo po kavčih in posteljah, oblačimo jim oblekice, jih kar naprej vozimo k frizerjem in kupujemo najboljšo hrano z atlantskim lososom ... Ob vsem tem našim štirinožnim prijateljem najbrž res pritiče tudi človeško ime.

V Centralnem registru psov, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, se zato nekatera najbolj priljubljena imena psov berejo skoraj kot imena novorojenčkov v porodnišnici: Tara, Brina, Gaja, Lili, Maks,Timi ... Podobno kot pri imenih slovenskih krav. Pričakovali bi, da so vse Liske ali Šeke, a se po slovenskih pašnikih pasejo tudi Maje, Brede in Špele.

In zakaj bi bilo potem kaj drugače pri psih, ki jih je v Sloveniji uradno registriranih skoraj četrt milijona. Še vedno je med nami sicer največ Medov (14.787), Rexov (12.597), Reksov (7984), Pik (9623), Tar (5438), Kal (5211) in Lun (5412), a najbolj priljubljena v zadnjih treh letih so pasja imena Luna, Pika, Bella, Medo, Sky in Lux.