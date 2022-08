Kdo je kralj slovenskih psov

Vsi vemo, da se je svet spremenil, ampak ali se samo zdi, da so se tudi psi spremenili z njim? Zares jih imamo za svoje najboljše prijatelje; ležijo po kavčih, vodimo jih k frizerju, pedikerju in jim kupujemo priboljške (mimogrede, saj ste svojemu psu v tej vročini ponudili sladoled?!). Po mojem so tudi pasme danes drugačne, kot so bile nekoč, ko smo vsi hrepeneli po Lesiju in božali koker španjele, jazbečarje, pudlje, za ograjami pa sta kraljevala nemški ovčar in doberman. Danes so med nami natupirani in sfrizirani psi, ki jih prej nisi mogel srečati, psi brez dlake ali z dlako, ki ne odpada in je hiperalergena, psi, vzrejeni pred davnimi tisočletji v nekih oddaljenih krajih, novi hibridi ali skoraj izumrle pasme, ki jih je nekdo obudil z načrtno vzgojo, nekdo tretji pa pripeljal v Slovenijo.

V Centralnem registru hišnih živali, ki ga vodi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je zavedenih 340 pasem. Od četrt milijona psov, kolikor jih je v Sloveniji, je dobrih sto tisoč mešancev, potem pa že sledi ... nihče drug kot dobri stari nemški ovčar, 15.183 jih je. Na tretjem mestu je labradorec (7470), sledijo maltežan (6840), yorkshirski terier (5193), zlati prinašalec (5125), šicu (5060), borderski ovčar (4380), prvo deseterico pa lepo zaokrožuje veseli hrkač francoski buldog (4055).

Od dva do tri tisoč je tudi pekinčanov oziroma pekinezerjev, bernskih planšarskih psov, kratkodlakih čivav, španjelov cavalier king charles, beaglov, jack russell terierjev, coton de tulearjev, havanskih bišonov, več kot tisoč pa rotweillerjev, mopsov, huskyjev, whippetov, pritlikavih pinčev, samojedov ...

A 30 pasem ima samo enega predstavnika. Po slovenskih cestah se tako sprehaja en sam poljski gonič, en južnokorejski ovčar, en kishu in en pirenejski mastif. Toda kdo bi vedel, podatek je star dober mesec dni.