Kosmati Valentin

Do gregorjevega, ko se bodo ženili ptički, je še daleč. Vse bliže pa je valentinovo, ob katerem se srce razpara na dvoje: eni so za, drugi proti. No, še tretji so, ki jim preprosto ni mar. A tudi ti bi ob 14. februarju glavo težko zakopali v pesek. Če nič drugega, v elektronski pošti mrgoli namigov o najboljših izborih za »izvoljenko ali izvoljenca vašega srca«. Tudi če o njeni ali njegovi naklonjenosti še niste povsem prepričani ali morda dvomite celo o lastni, lahko svoje najdražje zmerno razvajate tudi z »malenkostmi od srca«. Pa saj vemo, da ni vse v bogatih darilih, pomembne so pozornosti, ki si jih izkazujemo, nekateri le za valentinovo, drugi vsak dan, tretji nikoli.



Ljubezen je, ne glede na to, komu in kako pogosto jo izkazujemo, dobra roba. Zato nas trgovci že opozarjajo, naj na ta dan ne pozabimo na tiste, brez katerih bi bilo »naše srce prazno« in »dnevi dolgočasni«. Zakaj ne bi na valentinovo izkazali ljubezni tudi kužkom, muckam, ptičkam, ribicam, kačam, dihurčkom in vsem drugim kosmatim, pernatim in luskastim bitjem, nas vabijo v skušnjavo.



Letošnji trendi v Ameriki, narejeni po izboru človeka, ne ljubljenčkov, razkrivajo najbolj zaželena darila. Za mačke priporočajo cvileče igračke v obliki sušija in posteljo za na okensko polico, da lepotica udobno zleknjena nadzira svojo ulico. Psom ponujajo komplet prigrizkov skupaj z okvirjem za njegovo fotografijo. Zmagovalna pa je igračka pasji mladiček na baterije, ki oddaja toploto in posnema utrip srca pasje matere. Mladičku bo pomagal pregnati tesnobo ob ločitvi od legla.



Pozor: zaloge lahko hitro poidejo, tudi pri nas lahko kmalu zmanjka gugalnic za dihurje, morda celo obeskov v obliki srčka. Naj že pride valentinovo! Če že ljubljenčke čakajo tako lepa presenečenja, le kaj vse si lahko obetam jaz, predstavnica človeškega rodu?



P. S. Morda bom dobila le dokaz, da se nekaterim živalcam godi bolje kot nam?



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: