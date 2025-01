Mir, sreča, ljubezen

Beseda brainrot ali gnitje možganov je Oxfordova beseda leta, pomeni pa 'miselno otopelost, ki nastopi po čezmernem spremljanju trivialnih in nezahtevnih vsebin, danes zlasti na spletu oziroma družbenih omrežjih'. Ironija, da smo novico o tej besedi izvedeli prav po spletu.

Katera je slovenska beseda leta 2024, bo znano jutri. Izbor finalistk ZRC SAZU, eno je dodalo Delo, je vsakič opomin, kakšno leto je za nami. Ena od besednih finalistk je letos dvoživka. Krasna beseda, a daje trpek priokus. Pa ne zato, ker bi se v ustih znašli žabe in pupki. Med finalisti so tudi učitelji. Ker jih je tako malo. Besedi omrežnina in bojler sta nas spomnili na vse zdrahe z elektriko. Pri odklopu so se nekateri muzali, drugi jezili. Med besede, ki so najbolj zaznamovale minulo leto, so se uvrstile še hibridno delo, brutalno, kajtanje, komisarka, zet in genocid. Le kajtanje prikliče zgolj veselje. Spomin na srečo in širok nasmeh Tonija Vodiška, ko je dobil olimpijsko medaljo.

Besede preteklih let večinoma ne obujajo lepih spominov: begunec, podnebje, karantena, PCT, gasilec – po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije – in lani ujma. Besede opisujejo naše življenje in svet okoli nas, hkrati nas oblikujejo in zaznamujejo. Nič ne boli bolj kot beseda in nekateri obrt žalitev obvladajo do popolnosti. Pri spletnih komentarjih so iskanje napak, ­zlivanje gnojnice in komentiranje, ne da bi prebral, olimpijska ­disciplina.

Si v času gnitja možganov sploh še lahko zaželimo spoštljive komunikacije? Lahko ob globalnem segrevanju še živimo brez strahu pred ujmami? Ali v času ­genocida in številnih vojn sploh lahko upamo na mir? Je vse to še mogoče ali smo prestopili Rubikon? Kakšna je možnost, da bomo med finalistkami za besedo leta 2025 našli mir, srečo, ljubezen?

Ker je šele januar, bodimo vsaj zmerni optimisti. Če bo ob koncu leta med finalistkami tudi besedna zveza evropski prvaki, kar je bila beseda leta 2017, ko so naši košarkarji stali na vrhu Evrope, bo tudi nekaj.

Srečno.