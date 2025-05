Genocid, ki ga izvaja izraelska vojska nad Palestinci, je postal odgovornost vse mednarodne skupnosti. Razen redkih izjem ta še vedno molči, se spreneveda in obrača hrbet nedolžnemu civilnemu prebivalstvu v Palestini. S tem Izraelu omogoča popolno uničenje, po družbenih omrežjih lahko v živo spremljamo nepojmljive zločine proti človeštvu. Nočem spregledati vsega podobnega v Kongu, Sudanu in drugje, toda Gaza je postala največje morišče, koncentracijsko taborišče in pokopališče hkrati. In tudi največja sramota za človeštvo.

Ko je v prvi veliki krizi hladne vojne med zahodnimi zavezniki in Sovjetsko zvezo leta 1948 Stalin blokiral zahodni Berlin na kopnem zaradi nesoglasij pri razdelitvi Nemčije, je s tem izoliral 2,2 milijona prebivalcev in jim odrekel preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Pri iztrebljanju z lakoto je imel bogate izkušnje, saj je bil tudi avtor gladomora v Ukrajini v letih 1932 in 1933.

Zahodni zavezniki z Britanci in Američani na čelu so maja 1948 organizirali znamenit zračni most po treh koridorjih. Od junija 1948 do septembra 1949 so s transportnimi letali dostavljali hrano in vse druge potrebščine, tudi premog za ogrevanje. V 15 mesecih so dostavili 2,3 milijona ton tovora. Rusi so se, milo rečeno, znašli v velikanski zadregi, trpeli so tudi zaradi ostrih gospodarskih sankcij Zahoda.

V letu 2025 svetovni voditelji nočejo, ne zmorejo, ne znajo ali ne smejo Palestincem zagotoviti varnosti, kaj šele da bi preprečili njihovo stradanje, medtem ko pred mejo z Gazo čaka nepregledna kolona tovornjakov s humanitarno pomočjo. ZDA in Velika Britanija v državo neslutenega zla pošiljata dodatno orožje za pobijanje nemočnih otrok, žensk, starčkov, celotnih družin, za uničevanje domov, bolnišnic, šol, vse infrastrukture ...

Politiki v Gazi rušijo zadnji most človečnosti, v gradnji je srhljiva palača premoženja, interesov, privilegijev in popolnega brezčutja. Vpleteni smo vsi, karmi ne moremo ubežati.