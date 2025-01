Nacho in nočni boj

Po devetih dneh prazničnega dopustovanja daleč stran je bilo srečanje z Nachem nadvse ganljivo. Z Andrejo sva pogrešala kosmatega prijatelja, ki mu je v dobrem tednu dlaka pošteno zrasla, tako da bo moral kmalu k frizerju. Pasja sreča in domači mir pa sta se že po nekaj urah spreobrnila v Nachevo trpljenje in najino vse večjo zaskrbljenost. Najprej je izbruhal ves glavni obrok, ki ga praviloma zaužije zgodaj zvečer. Najprej sem pomislil, da je vzrok njegovo hitrostno hlastanje v povezavi z vznemirjenostjo ob našem snidenju. Pozneje se mu je uprla še vsa voda, ki jo je spil. Po vsakem bruhanju se je odžejal, temu pa je sledilo novo izločanje, z vsakim novim naprezanjem je bil bolj utrujen, saj se je kalvarija vlekla do jutra.

S tovrstnimi pasjimi težavami imam precej izkušenj. Ker je vsakič znova pil vodo, se nisem ustrašil, da bi lahko kmalu dehidriral, zato sem odhod k veterinarju preložil za nekaj ur, če se njegovo stanje ne bi umirilo. Prvi znak okrevanja mi je naš mali borec pokazal zjutraj, ko sem ga povabil na potep. Že po nekaj minutah hlačanja in ovohavanja je opravil veliko potrebo na najlepši način, torej brez driske. Vsak pasjeljubec bo razumel moje psihično olajšanje v tistem trenutku. Pozneje je z zaužitjem standardnega jutranjega priboljška šlo samo še navzgor. V času kosila je že prosil za nov priboljšek, lahkotnejšo večerjo je zmazal v trenutku, novo noč smo prespali kot polhi.

Sumim, da je za Nachevo zastrupitev kriva sol, ki so jo v teh dneh izdatno posipavali po cestah in pločnikih. Po vsakem sprehodu sicer skrbno očistimo tačke in spodnji del trupa, tako je bilo tudi v zanesljivem varstvu, toda za majhne pse je dovolj že neznatna količina kemikalije, ki povzroči veliko škodo. Zato moramo biti lastniki psov še toliko bolj previdni v zimskem času predvsem v urbanem okolju. Naj nam ne bo odveč temeljito spiranje z vodo tudi večkrat na dan.