O koncu sveta - glavnik močnejši je od meča

Ozempic je zarezal v številne ritnice zvezdnic kot topel nož v maslo in jih povrnil na naslovnice estradnih revij. Kakšna krivica za vse tiste, ki so dan za dnem umirale po fitnesih in spodobno stradale. Odrekanje očitno ni več valuta. Nova normalnost, tale imenitni izraz, ki priplava na površje ob najrazličnejših krizah, da bi ubesedil, da se je z nečim pač treba sprijazniti, je vzel vetra tudi vsem močnejšim manekenkam in modelom, ki so iskreno sprejemale svoje telo, in razkril dvoličnost marsikatere kolegice. A vendar, tudi ta val se je umiril in zdaj življenje teče naprej. Kljub temu pa ne smemo zaspati na straži, človeštvo je še vedno ogroženo.

Vsi pričakujejo, da bo konec civilizacije prišel na krovu sovražnih vesoljcev ali z okoljsko krizo, morda tudi zaradi nove epidemije ali kometa. Realnost je še hujša. Konec sveta se skriva na planem. Prišel bo, ko bodo izumili zdravilo proti plešavosti. Samo pomislite, z leti nakopičena frustracija se bo sprostila kot energija iz atomskega jedra, sledila bo silovita eksplozija. Vsa ta pridobljena samozavest, kar zmrazi me, če pomislim. V trenutku bo upadla prodaja čoperjev in terencev, plesišča diskotek bodo premajhna. Več desetletij akumulirana nenasitnost se bo zapodila na plen. Ni stvari, ni trpljenja, ni molitve, ki bi lahko premaknila nekoga, ki je preživel plešavost.

Že v prvi rastni sezoni po javni dostopnosti zdravila proti plešavosti se bodo podrla razmerja v službi, prometni znaki bodo izgubili avtoriteto, tudi odnosi znotraj družin ne bodo več enaki. Bivši plešci bodo puščali partnerice, podobno kot počnejo danes donedavno debeluharice. Da o vojski in policiji sploh ne začnemo. In vse to na globalni ravni. Iz nastalega kaosa bo vzniknil nov družbeni sloj – frizerji. Kot poslednja elita človeštva bodo iz svojih dvorcev spremljali zaton civilizacije, ki ne bo izkrvavela pod mečem ali peresom, temveč pod glavnikom.