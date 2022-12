Praznični spomin

V eni od epizod serije Dr. House se je neotesani zdravnik, ki reši domala vse svoje paciente, ukvarjal s primerom gospe, ki si je zapomnila prav vsak trenutek svojega življenja. Kaj je jedla na točno določen datum pred več leti, kaj je imela oblečeno, kdo vse je bil okoli nje, skratka vse. Impresivno je bilo videti in prav želel bi si tak spomin v šoli. Pa tudi desetletje kasneje ne bi bilo slabo. Da bi našel očala, ki so ostala kdove kje, ali da bi se samo spomnil, ali si knjigo, ki je ne najdeš, morda posodil in seveda komu.

Pozabljanje ni rezervirano samo za starejše. Otroci imajo izjemno sposobnost selektivnega spomina. Na vprašanje, ali si imel kaj za domačo nalogo, je pri našem najmlajšem v 90 odstotkih odgovor – ničesar. Da mora o prebrani knjigi narediti plakat in se pripraviti za govorni nastop, ki mora trajati vsaj šest minut, se spomni v nedeljo zvečer. Dovolj časa za bistrega dečka, ki se potem dobro pripravi, naslednje jutro pa plakat pozabi doma. Nogometne žoge, da po pouku s sošolci v blatu do kolen letajo za njo, seveda ni pozabil.

Očitno znajo nekateri nekako »pozabiti«, kaj vse jih še čaka. Imajo se odlično ves konec tedna, nato pa v nedeljo zvečer stisnejo. Nad drugimi, ki tega ne zmorejo, neopravljene naloge visijo kot Damoklejev meč. Verjetno je vse stvar prioritet. Kar ali kogar pozabimo, gotovo ni prav visoko na naši lestvici, ker možgani naredijo prostor za pomembne stvari, druge gredo v pozabo.

V prazničnih dneh je selektivni spomin dober in priporočljiv. Razen tiste gospe z začetka, ki je plod domišljije piscev scenarija uspešne serije, se namreč nihče čez nekaj let ne bo spomnil, da za božič leta 2022 prah ni bil pobrisan. Morda si bodo pa dragi zapomnili, da ste bili namesto z njimi z mislimi pri še eni nalogi, o kateri ste mislili, da je nujna, vi pa zanjo nepogrešljivi.