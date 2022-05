Priprave na plažo

Topla sapa se je pognala čez mestne ulice, od zime so ostale le pečke v mandarinah, medtem ko se pomlad radostno izživlja nad alergiki. Sonce sveti mimo zmedenih radiatorjev, ki so še pred dnevi greli sobe in sušili spodnje perilo. Klimatske naprave so se zagnale s pošteno mero zadrege, nezadovoljne kot najstniki, ki jih prebujamo, da ne bi zamudili šole. A ni malce prehitro, lastovke so nervozne.

Vsaka poštena omara ve, da se poletni prometni zastoji na mejnih prehodih začnejo z gnečo na policah in v predalih. Kratki rokavi se prebijajo skozi puloverje, tople nogavice izginjajo v ozadje, uf, so težke, še dotakniti se jih nočemo. Po mestu je veliko gole kože, ki obrača glave voznikom, dlake na rokah plapolajo. Ste tudi vi letos spet pozabili na kremo za sončenje in se obarvali v plaho rdečo? Nič hudega, sonce imamo radi prav vsi, no, razen tistih žepnih pršil z D-vitaminom, ki so si veliko obetala od letošnje zime, na koncu pa od vsega skupaj ni bilo prav veliko. Tako pač je, živimo v svetu, ki se vrti čedalje hitreje in nepredvidljivo. Jutri naj bi temperature dosegle 30 stopinj, meduze so že pripravljene na prve kopalce, naša telesca pa so daleč od tega, saj se še vedno otresajo velikonočne šunke in potice.

Te presnete klimatske spremembe, povsem brez spoštovanja, najprej ledeniki, zdaj pa naši fitnes urniki. Vam povem, letos na plaži ne bo tako lepo, kot smo vajeni. Povprečna plovnost turistov bo opazno višja, mokri odtisi na brisačah večji, komarji bolj siti. Seveda ne manjka optimistov v tekaški opravi, ki so trenutno najbolj zagrizeni borci proti globalnemu segrevanju. Napenjajo se pred ogledalom in jezijo na želve, ki so si ujele glave v plastiko iz pločevink piva. Pri teh cenah bencina se bo pač treba odreči kakšni oradi in kepici sladoleda. Predvsem pa ostati na preži, da ne bi pozabili, kam smo pospravili božično okrasje.