Prodajalci praznih obljub

Nemogoče je natančneje določiti, kdaj smo zdrsnili v svet neštetih ugodnosti, večnih popustov in akcij, ki jih ne smemo zamuditi. Obstaja nekaj varovalk, tudi nalepka stop reklamam na poštnih nabiralnikih, a to je res pristop stare šole. Nič nas ne more zares ubraniti pred enkratnimi ponudbami, na katere moramo odgovoriti takoj, da si prislužimo dvojni popust. Edina varovalka je naša razsodnost. A kaj, ko jo tako pogosto premaga radovednost.

Strokovnjaki pravijo, da so mladi lahek plen proizvajalcev energijskih pijač. Nič manj ne drži trditev, da so starejši najlažji plen prodajalcev praznih obljub, ki hkrati izpraznijo tudi njihove denarnice. Tudi v nabiralniku naše sosede, vitalne upokojenke, se iz tedna v teden pojavljajo obljube o »sanjah, ki so na dosegu roke«. Takole ji sporočajo eni od spretnih manipulantov: »Pravijo, da sreča nikoli ne potrka na prava vrata, toda če boste v roku obdržali in vrnili številko, ki jo je notar določil kot glavnega dobitnika, vam lahko še danes pošljemo originalni ček za 25.100 evrov. To je popolnoma zagotovljeno. Predstavljajte si, kaj vse si boste lahko privoščili!«

In gospa, ki zna ceniti lepe stvari, že sanja o tem, kako si bo privoščila novo kuhinjo in šla na krajše potovanje. Naredi vse, kot je treba, kupi vse, kar ji ponujajo nadvse ugodno, dobitnega zneska pa od nikoder. A gospa se ne da, nikoli ne obupa, igra naprej, kupuje stvari, ki jih ne potrebuje, da le ostane v igri, ki se očitno igra v neskončnost. Če ji ne uspe pri enem, ji bo morda pri drugem, zato ima vedno v ognju (vsaj) dve železi. Tudi drugi »dobrotnik« jo namreč vztrajno obvešča, da je potrjeno prav ona »zares dobitnica« nekaj tisoč evrov.

Zdaj jo je srečala pamet, pravi. Ne bo se več pustila vleči za nos, obljublja sama sebi. Ne prvič. Vsakemu so dovoljene sanje. Ko bi le lahko preprečili, da z njimi ne bi služili manipulanti.