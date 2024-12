Resnica o neki laži

Pravijo, da 4. decembra dedek Mraz sestavlja seznam daril, ki jih bo za božič ali novo leto prinesel otrokom. Takrat si skrbno zapisuje, kateri otrok je bil priden in kateri poreden. Na koncu bo tako ali tako obdaroval vse, ker bodo tako pridni otroci nagrajeni, poredni pa bodo postali bolj pridni. In zato, pravijo, ta laž obstaja tudi v današnjem svetu, ker si prav nihče ne želi, da bi resnica pokvarila nestrpno pričakovanje daril, ki si jih, če smo čisto pošteni, otroci zaslužijo ne zaradi svojega vedenja, temveč preprosto s tem, da so otroci.

Vsako leto se okoli tega datuma v državah, ki ne prenesejo laži, začne razprava, ali naj starši negujejo mit o dedku Mrazu. V ZDA so psihologi ugotovili, da velik odstotek otrok že pri petih letih dvomi o tem, da se lahko trebušasti dedek spusti skozi dimnik, a jih veliko, celo tistih na pragu najstništva, noče, da bi jim povedali, da dedka Mraza ni, ker bi resnica uničila čar praznika, ki sicer, če smo čisto pošteni, temelji na zgodbi o tem, da civilizacija ni stvar resnice, temveč izmišljotina, ki ji daje trdno strukturo in trajne vrednote.

In tako se razpravlja samo o tem, ali je treba otrokom lagati o dedku Mrazu, ne pa tudi o tem, ali jim je treba lagati o Jezusovem rojstvu. Seveda otroci po vsem tem hočejo svojo laž, ki prinaša darila in okraske ter zgodbo o severnem tečaju, kočijah in jelenčkih. Kaj boste rekli na to, da je sloviti dr. Anthony Fauci pred dvema letoma na kanalu CNN otrokom, ki so spraševali, ali bo pandemija dobremu možu preprečila, da bi jih obiskal, odvrnil, da je osebno odpotoval na severni tečaj, cepil dedka Mraza in preveril, kakšen je njegov imunski sistem, tako da se bo lahko mirno odpravil na pot.

Obstajajo laži, ki so resnične. Kajti otroci niso tako nespametni, da ne bi vedeli, da darila kupujeta mama in oče, a imajo nadvse radi to čudovito noč, polno negotovosti in presenečenj. Radi imajo tudi dedka Mraza, ki edini na svetu poklanja darila vsem, da bi ohranil čarobnost, brez katere bi bila prihodnost grozovita.