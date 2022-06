Na svetu je (zelo približno) vsaj ena tretjina debelih in predebelih ljudi. Kam spada kateri od nas, je odvisno od zornega kota. Eni se odlično počutijo pri 95 kilogramih, drugi so obupani, ker jih imajo 65. Prijatelj Jaka je pred časom rekel, da debelost nastopi tedaj, ko si zaradi trebuha težko zavežeš čevlje, ali takrat, ko zaradi iste ovire ne vidiš več svojega najpomembnejšega orodja v spodnjem nadstropju.

Zaradi takih »poglobljenih« razprav in zato, ker so postale stopnice do drugega nadstropja po kovidu malce prestrme, sem lepega dne brez velikih upov sprejel povabilo svojega drugega prijatelja Radoša, da mu delam družbo v posebni raziskovalni skupini poskusnih zajčkov Fakultete za zdravstvene vede Izola, ki hoče ljudem strokovno pomagati, da bi si lažje zavezali čevlje in si hkrati podaljšali sapo na prestrmih stopnicah.

Prvotna zadržanost se je topila kot sladoled na soncu, ko sem spoznal, kako so se lotili dela. Od nas zajčkov so zahtevali opise naših običajnih jedilnikov, pregledali so nam kri, izmerili pritisk in nas postavili na čudežno napravo, ki ji pravijo tanita. V pol minute je izmerila, koliko imamo mišic, kosti, vode, maščobe in kakšen je naš indeks telesne mase. Pri meni pa je zmagala, ko me je pri oceni metabolne starosti pomladila za 15 let.

Raziskovalci so izračunali idealne vnose kalorij, vsakomur posebej predlagali jedilnike, nam predpisali gibanje, dodali skrivnostne napitke, nas vsakih nekaj tednov pregledali in nam svetovali. Naš poglavitni cilj je uničiti maščobe in okrepiti mišice. Po šestih tednih si brez težav zavežem čevlje in stopnice so spet normalno visoke, sklepi manj obremenjeni, srce lažje poganja, jaz pa zasluge pripisujem skrivnostni taniti.

To je samo eden od ukrepov, ki bi lahko pomagali ministru za zdravje pri skrajševanju čakalnih vrst. Splačalo bi se poskusiti tudi pri množici drugih, saj bi jim prihranili marsikaj. Znanje imamo, tanito tudi. Samo volja še manjka.