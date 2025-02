Trideset milijonov

Poklicala me je A. in me prosila za telefonsko številko od S. Ujela se je v past, kakršnih je na spletu vse več. Hotela je izvedeti, ali jo je omenjeni znanec S. res prek facebooka prosil, da glasuje zanj v določeni igri. Pokazalo se je, da je bila žrtev napada. Goljufi so vdrli v profil S., ga ponaredili in hoteli od A. podatke. Vemo, zakaj.

A. dela pri slovenski policiji. Če lahko previdno, varnostno opolnomočeno in z vsemi žavbami »nabildano« policistko spletni pirati okoli prenesejo, kaj ne bi kakega obupanega starčka ali raztresene upokojenke.

Dva dni pozneje gledam pozno zvečer sanremski festival, ko mi banka pošlje sporočilo, da je nekdo ravnokar unovčil 26,01 dolarja z moje kartice. Halo? Jaz ob enajstih zvečer v na videz varnem domačem zavetju, nekdo pa očitno zunaj EU plačuje karkoli že z moje kartice. Že najmanj leto dni nisem plačal ničesar v dolarjih. Pa tudi zelo redko kupujem po spletu.

Takoj pokličem na dežurno bančno številko, prekličem kartico in naslednjega dne zavijem do skrbnice bančnega računa. Po temeljiti analizi mojega poslovanja in obnašanja najprej ugotoviva, da je bil to že peti nepooblaščeni poseg brez avtorizacije z moje kartice v enem mesecu. Vse se je začelo, ko sem pri eni od spletnih agencij, ki ima v imenu Dreams, plačal letalske vozovnice za Madrid, ampak v evrih. Napisala sva reklamacijo, jaz pa sem si mislil, da denarja (kakih 200 evrov) ne bom več videl.

Kaj ko banka pošlje obvestilo, da je bilo z vašo kartico nekaj plačano daleč od doma. FOTO: Staš Ivanc

Le dva dni pozneje nisem mogel verjeti očem. Banka je očitno odkrila nepooblaščeno zlorabo kartice, mi takoj vrnila vseh pet z moje strani že odpisanih zneskov ter mi močno dvignila zaupanje vanjo, čeprav bi še dva dni prej pljuval po njej.

En podatek iz te zgodbe je vseeno vreden pozornosti. Samo lani so v Sloveniji policisti našteli 2000 primerov spletnih goljufij, v katerih so nesrečniki izgubili skupaj za 30 milijonov evrov. Dobro jutro, vsi naivneži, ki še zmeraj mislimo, da se nam kaj takega ne more zgoditi.