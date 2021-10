Babice in dedki pokazali, kako se speče kruh

Konec minulega leta so v občini Mokronog-Trebelno z 181.000 evri občinskih in evropskih sredstev obnovili nekdanjo stavbo Društva upokojencev Mokronog in jo spremenili v Hišo medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog. Postala je prostor, v katerem se skoraj vsakodnevno srečujejo različne generacije.

Letos partnerji - Osnovna šola Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno in Okrepčevalnica Trebelanček, David Piškur s.p. s Pekarno Mokronog – nadaljujejo s projektom. Izpeljali so vrsto delavnic: šolarji so spoznali različne vrste žit in načine pridelave moke, virtualno so obiskali Pekarno Mokronog, pekli šolski hlebček in izdelali e-knjigo receptov, vrtičkarji pa so sejali žita v visoke grede, sadili sadje v sadnem vrtu in obiskali eko kmetijo.

Otroci iz Vrtca so se učili, kako speči kruh. Foto Občina Mokronog-Trebelno

»Učence smo seznanjali z delom naših dedkov in babic in verjamem, da smo se pri tem dobro povezali tako sodelavci v šoli kot tudi vsi ostali, s katerimi smo sodelovali pri organizaciji dogodkov,« pravi Zvonka Kostrevc, ravnateljica Osnovne šole Mokronog, kjer deluje tudi vrtec Mokronožci.

Koordinatorka projekta Mateja Vrabec, ki je v občinski upravi zadolžena za področje družbenih dejavnosti, pa izpostavlja, da v Hiši medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog spodbujajo medgeneracijsko druženje in večjo socialno vključenost ranljivih skupin, lokalno samooskrbo in sobivanje z naravo: »Odzivi udeležencev delavnic so bili odlični in zato verjamemo, da bodo pridobljena znanja uporabljali, stkane vezi pa utrjevali in nadgrajevali tudi v prihodnje.«

Zelo dejavne upokojenke na kuharski delavnici. Foto Občina Mokronog-Trebelno

Zadovoljni so tudi v Društvu upokojencev Mokronog-Trebelno, ker so dobili nove prostore, v katerih je živahen utrip. Za to so poskrbeli tudi sami z organiziranjem izmenjave semen in dobro obiskanimi delavnicami o pripravi tradicionalnih jedi in o urbanem ekološkem vrtu, dejavnosti in izdelke pa so predstavili tudi na tradicionalnem sejmu.

Milica Korošec, predsednica Društva upokojencev Mokronog, pravi: »Hiša medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog je stičišče znanja in izkušenj ter prostor za vsakodnevno kakovostno druženje, izmenjavo znanj in mnenj vseh generacij. Videti je, da ljudje to potrebujejo.« Društvo ima ustrezne prostore za izvajanje novih programov, s katerimi bodo bogatili življenje v skupnosti v vseh letnih časih, izpostavlja Korošceva: »Ta hiša je odprta za vse občane, ne glede na to, ali so člani društva ali ne, in prepričana sem, da bomo z delavnicami nadaljevali.«

V občini Mokronog-Trebelno so prepričani, da je potrebno zagotavljati pogoje za raznoliko življenje v podeželski občini s poudarkom na medgeneracijskem povezovanju, sobivanju in soodgovornem življenju v skupnosti, pri čemer je pomembno tudi ohranjanje tradicionalnih vrednot. Začeli so z Medgeneracijsko škratodeželo Mokronog, spodbujajo pravljični svet škratov Mokronožcev, tokrat pa so uredili nove površine za medgeneracijsko druženje in uvedli inovativne pristope za preživljanje prostega časa. S tem nadgrajujejo obstoječo rdečo nit: živim lokalno, delujem tradicionalno.

Vrednost celotnega projekta je dobrih 122.000 evrov, pri čemer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja zagotavlja dobrih 78.000 evrov, ostalo pa občina in partnerji v projektu.