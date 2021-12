Dalmatince smo učili, da je tudi mleko mogoče prodajati v trgovini

Edvard Krajnc, za bližnje Edo, je večino delovne dobe preživel v Ljubljanskih mlekarnah. Ko je zbolel za rakom, je iskal alternativne rešitve in jih tudi našel v bioenergiji. Zaradi mamine želje, da odkrije poreklo svojega očeta, ki je bil nezakonski otrok in je odraščal pri tujih ljudeh, pa je veliko časa namenil iskanju svojih korenin. Po letih brskanja za raličnimi podatki je prišel do »debele steklene stene«, skozi katero vidi cilj. In ta cilj je cesarski Dunaj.

