Kaj ponuja poletna univerza za tretje življenjsko obdobje?

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje izvajate tudi nekaj programov v okviru poletne univerze. Ali se jih starejši študentje udeležujejo?

Poleti izvajamo dva programa. Sprehod po svetu brezčasnih umetnin je pod mentorstvom Kaje Rožman in dr. Boštjana Pluta. Program je kombinacija predavanj in izobraževalnih sprehodov po Ljubljani. Drugi program z geografsko tematiko Države Bližnjega vzhoda, pod mentorstvom dr. Erika Logarja, poteka prek aplikacije zoom. Poletna univerza je vsako leto bolje obiskana in smo tega zelo veseli, ker menimo, da bogatimo ponudbo za starejše v lokalnem okolju.

Kaj ponuja program Sprehod po svetu brezčasnih umetnin, ki poteka od junija do septembra?

Več kot 30 udeležencev se med poletjem srečuje enkrat na teden in spoznava svetovno znane umetnike in njihova dela, od Campbellovih jušnih konzerv Andyja Warhola do Avignonskih gospodičen Pabla Picassa. V nadaljevanju poletja se bodo udeleženci sprehodili v 16. stoletje, obravnavali bodo likovne umetnine Grda vojvodinja Quentina Matsysa, Portret Antoniette Gonsalvus Lavinie Fontana in Štirje letni časi Giuseppa Arcimbolda.

Med slovenskimi umetninami si bodo pogledali likovno delo Marija Pomagaj Leopolda Layerja, Sejalca Ivana Groharja, Zmagoslavje Flore Gabrijela Stupice in cikel Nismo poslednji avtorja Zorana Mušiča. Poletna študijska srečanja bodo zaokrožili z Vermeerjevo sliko Dekle z bisernim uhanom, Goyevo poslikavo Saturn žre svojega otroka in prvim avtoportretom Fride Kahlo. Občasno bodo izobraževalna srečanja v predavalnici popestrili študijskimi sprehodi po Ljubljani, ki jih bo vodil mentor Boštjan Plut, doktor zgodovinskih znanosti.

Kaj pa program Države Bližnjega vzhoda, ki poteka od 17. junija do 23. septembra?

Bližnji vzhod nas s svojo pestro in kompleksno zgodovino ter raznoliko kulturno pokrajino navdihuje že stoletja. Kljub temu, da se izraz Bližnji vzhod vsak dan pojavlja v medijih in literaturi, je njegova prostorska opredelitev velik izziv. Gre za območje okvirno desetih držav Jugozahodne Azije, ki se med seboj močno razlikujejo. V seriji predavanj o bližnjevzhodnih državah bomo v letošnjem poletju uvodoma osvetlili pojem Bližnji vzhod in geografske lastnosti območja Jugozahodne Azije. Sledil bo geografski pregled posameznih držav, to so Izrael, Palestina, Libanon, Sirija, Jordanija, Irak, Savdska Arabija, Jemen, Oman, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Katar. Predavanja so oziroma bodo posneta in na voljo tudi za poznejši ogled.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Ali se zainteresirani še lahko prijavijo?

V programu Države Bližnjega vzhoda so še prosta mesta, ker program poteka v spletnem okolju. V skupini Sprehod po svetu brezčasnih umetnin se pa tudi najde še kakšen prosti sedež. Vsi zainteresirani so lepo vabljeni k vpisu, na naslovu univerza3@siol.net ali po telefonu 01 433 20 90.

Izvajate tudi projekt Starejši digitalno spoznavajo lastno mesto, v okviru katerega nastajata dva sprehoda, eden skozi Ljubljano in drugi skozi Ilirsko Bistrico, ob pomoči aplikacije Action Bound. Kdaj bodo rezultati, ali bodo na ogled širši javnosti?

Aktualni projekt se zlagoma zaključuje in rezultati so zanimivi tudi za širšo javnost. Projekt nam pokaže, kako prebivalci vidijo lastno mesto. Z nastalimi virtualnimi vodenimi sprehodi lahko ljudje odkrijejo kotičke, ki sicer turistično niso tako poudarjeni. Sprehodi so že na voljo prek aplikacije Action Bound. Vsak, ki bi ga virtualni sprehod zanimal, se lahko z uporabo te aplikacije za pametne telefone sprehodi po obeh mestih. V Ilirski Bistrici boste spoznavali zanimive prebivalce, ki so oblikovali mesto. Sprehod ima naslov Tječe, tječe bistra voda. Po Ljubljani pa smo ustvarili dva sprehoda: Med kulturo in prijatelji ter sprehod v angleškem jeziku Ljubljana – The Old Town We Love.

Kdaj bodo vpisi v novo študijsko leto?

Vpis bo potekal od 2. septembra do zapolnitve prostih mest v študijskih skupinah. Na voljo bo več kot 60 programov z različnih področij, poleg tega pa še računalniško izobraževanje ter učenje tujih jezikov. Vseh skupin na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je več kot 200. Izbira je pestra. Na povezavi si lahko pogledate vse programe, ki so na voljo: https://www.utzo.si/studijski-programi/. Zainteresirani se lahko vpišejo osebno na našem sedežu na Poljanski cesti 6 v Ljubljani, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, lahko pa tudi po telefonu (01 433 20 90) ali elektronski pošti (univerza3@siol.net).