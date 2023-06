Kaj so energijsko bogati vodni izviri?

Kaj pomeni, da je vodni izvir energijsko bogat?

O vodi, predvsem o pitni vodi, navadni uporabniki vode iz vodovodnega omrežja pravzaprav ne vemo veliko. Zadostuje nam zagotovilo upravitelja vodovodnega omrežja, da je voda z vidika vsebnosti škodljivih primesi, bakterij, težkih kovin …, ustrezna. Voda nam na izviru lahko ponuja veliko tega, kar ji je narava dala. Če sledimo potovanju dežne kapljice, ugotovimo, da na svoji poti veliko doživi. Sledili bomo le njeni pozitivni poti. Dežna kapljica se umaže že v zraku, v oblaku. Nanjo delujejo snovi, ki jih industrija in mi vsi drugi spuščamo v zrak. Kapljica po pristanku na zemlji nadaljuje svojo pot skozi zemeljske plasti. Na tej poti se očisti primesi, ki si jih je nabrala. Žveplo kislega dežja odda na apnencu, da se ta veže v sadro in kapljica svojo pot nadaljuje naprej do neprepustne plasti in po tej plasti, dokler ne pride ponovno na plan. Vodarji ugotavljajo, da ta pot lahko traja tudi do 200 let!

»Znanost je uspela dokazati, da ima voda spomin. Zapomni si informacije, s katerimi je prišla v stik. Torej, če kapljica na svojem potovanju pride v stik s kamninami, ki imajo v svoji kristalni strukturi vgrajeno močno energijsko polje, prevzame to energijo in nam jo na izviru ponudi kot energijsko bogata voda,« razloži Jože Munih. FOTO: osebni arhiv

Znanosti je uspelo dokazati, da ima voda spomin. Zapomni si informacije, s katerimi je prišla v stik. Torej, če kapljica na svojem potovanju pride v stik s kamninami, ki imajo v svoji kristalni strukturi vgrajeno močno energijsko polje, prevzame to energijo in nam jo na izviru ponudi kot energijsko bogata voda. Te lastnosti so naši predniki spoznavali skozi dolgoletne izkušnje. Vedeli so, katera voda je energijsko dobra in poznali vpliv te energije na posamezne dele telesa.

Kako lahko razlikujemo energijsko bogat vodni izvir od navadnega izvira?

Slovenija je bogata z vodami in vodnimi izviri. Alpe lahko razumemo kot velik rezervoar čiste in pitne vode. Izvir zdravilno energijsko močne vode prepoznamo že po tem, da voda iz tega izvira nikoli ne presahne, da ima konstanten pretok, ne glede na vremenske pogoje, ima stalno temperaturo vse leto, približno deset stopinj Celzija, o njej je običajno znano izročilo o kakovostni vodi, v sedanjem času pa je lahko tudi opravljena radiestezijska meritev energije v vodi. Sicer razni komercialni izdelki nudijo tudi izdelke, ki oživljajo popravljeno – mrtvo vodo, vendar ti dejansko ne dajejo pozitivnih lastnosti. Tako »oživljena« voda nima dovolj močne prodornosti za preboj skozi energijske upore v našem telesu.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Kako energijsko bogata voda vpliva na naše telo, na naše zdravje?

Zdravilni učinek pitja energijsko bogate vode pomaga našemu telesu, da zmore bolj intenzivno opraviti proces samozdravljenja. Naše telo sestavlja okoli 70 odstotkov vode, in ko s pitjem vnesemo vase vodo z močno energijo, se s to energijo obogati vsa naša voda. Na ta način celotno telo energijsko obogatimo in mu damo moč ozdravitve (ali pa samo dobrega počutja). Energija vode nam uravna naše energijsko telo, toda učinek je kratkoročen in pri težjih primerih uživamo vodo vsak dan, vsaj za čas ene lunine mene.

Bogastvo vodnih in predvsem zdravilnih izvirov premalo cenimo, pravi Jože Munih. FOTO: osebni arhiv

Ali so znanstvene raziskave na tem področju napredovale?

Znanost intenzivno raziskuje fenomen vode. Vse elitne univerze se veliko ukvarjajo s tem, tudi pri nas. Ne zna pa še meriti energijske vrednosti. Tu še čakamo na preboj.

Ali lahko pitje preveč vode iz energijsko bogatega izvira tudi škoduje?

Pitje prevelike količine energijsko bogate vode telesu ne škodi. Obogati nas že po prvih požirkih in ta efekt se ne spremeni pri večjih količinah. Telo vzame energije le toliko, kot je potrebuje. Seveda ne gre pretiravati s pitjem – pač le po potrebi.

Napisali ste knjigo Zdravilni izviri. Ali je mogoče oceniti, koliko energijsko bogatih vodnih izvirov je v Sloveniji?

Kot sem že omenil, smo z vodo bogata dežela. Tudi zdravilnih izvirov pri nas je veliko. Več jih je na zahodu. Je pa tudi res, da je to območje bolje raziskano. Na celotnem območju Soške doline so pri raziskavi pomagali tudi osnovnošolci z zbiranjem informacij o dobrih izvirih od starejših ljudi. Doslej je bilo v Sloveniji in zunaj nje obiskano več kot 5000 izvirov, in od tega jih je v moji knjigi Zdravilni izviri zbranih in opisanih 330 dobrih, z energijo več kot 150.000 enot po Bovisovi skali. Pri Tolminu imamo tudi doslej odkrito energijsko najmočnejšo vodo na naši obli. Bogastvo vodnih in predvsem zdravilnih izvirov morda premalo cenimo. Tudi strokovne institucije na področju ozaveščanja, ocenjevanja kulturnih vrednot ter popis niso naredile nič. Čakamo njihovo pobudo.