Kako pomaga humanitarno društvo Nikoli sam?

Katere so glavne dejavnosti društva Nikoli sam?

Društvo, ustanovljeno maja 2000, je humanitarno, njegovo poslanstvo je sočutje in skrb za druge, deluje pa na temelju humanitarnosti in prostovoljstva. Naše glavne dejavnosti so tedenska srečanja in druženja z ustvarjalnimi delavnicami Čaj ob petih, tedenska srečanja Risarsko ustvarjanje in Nauči se klekljanja in izdelovanja idrijskih čipk ter različne delavnice v sklopu programa Živimo zdravo in srečno. Trenutno ima društvo 37 članov, večina je upokojenih. K včlanitvi v društvo in udeležbi na različnih dejavnostih povabimo in nagovorimo vse generacije, tudi šolarje. Tak lep medgeneracijski primer so tedenska srečanja Risarsko ustvarjanje, ki se jih udeležuje nekaj otrok iz osnovne šole.

So vaši člani večinoma iz Ljubljane ali tudi iz bližnjih krajev?

Večina članov društva je iz Ljubljane, nekaj pa jih prihaja tudi iz drugih krajev, na primer iz Vrhnike, Litije, Škofljice in Medvod.

»Naše dejavnosti s poudarkom na starejših so usmerjene k spodbujanju občutka vključenosti in pripadnosti v družbeno in lokalno okolje ter občutka in zavedanja, da niso pozabljeni in so vedno dobrodošli,« pravi Iztok Kosenburger. FOTO: arhiv društva Nikoli sam

Ali drži, da so starejši v mestih, kot je Ljubljana, bolj osamljeni kot na podeželju?

Na to vprašanje bi težko povsem relevantno odgovorili, čeprav osebno menim, da so starejši ljudje v mestu težje dostopni oziroma se težje zaupajo drugim ljudem. Predvsem gre za tiste, ki so izgubili svojega partnerja. Imeli smo primer, ko je nekega starejšega gospoda v centru mesta želela obiskati naša članica prostovoljka, vendar je sprva zaradi nezaupanja ni želel spustiti v stanovanje. Tako sta se na začetku pogovarjala kar preko zaprtih vrat. Po določenem času pa sta le vzpostavila zaupanje in osebni stik, da jo je spustil v stanovanje. Sicer tudi na splošno ugotavljamo, da se starejši ljudje bistveno težje odprejo in zaupajo ter se aktivno vključijo v družbeno okolje.

Vsak teden prirejate redna srečanja Čaj ob petih, kako potekajo?

Naše dejavnosti s poudarkom na starejših so usmerjene k spodbujanju občutka vključenosti in pripadnosti v družbeno in lokalno okolje ter občutka in zavedanja, da niso pozabljeni in so vedno dobrodošli. V društvu se tega zelo dobro zavedamo, zato je pri našem delovanju ključno spoštovanje, spoštljiv odnos in ustrezna komunikacija ter vključevanje, povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki.

Vsak teden prirejate srečanja Čaj ob petih, kako potekajo?

Dejavnosti v okviru tega programa izvajamo na dveh lokacijah v Ljubljani, v kletnih prostorih četrtne skupnosti Posavje na Bratovševi ploščadi 30 vsak četrtek med 17. in 19. uro, v prostorih četrtne skupnosti Center na Štefanovi 11 pa prvi in zadnji torek v mesecu, prav tako med 17. in 19. uro. Tedenska srečanja Čaj ob petih potekajo v obliki prostovoljnega druženja in pogovora, udeleženci imajo možnost igrati katero od družabnih iger, na primer tarok, šah, človek, ne jezi se, lahko se pridružijo učenju klekljanja in izdelave čipk, učenju in izpopolnjevanju veščin risanja ter različnim ustvarjalnim delavnicam, na primer izdelavi novoletnih voščilnic in okraskov ter drugim delavnicam z uporabo različnih tehnik in materialov, kot sta pletenje in uporaba zelišč za različne namene, denimo za kreme, čaje in namaze.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Vsak udeleženec lahko brezplačno popije topel napitek, po želji čaj ali kavo, ter se posladka s keksi.Temeljni namen naših dejavnosti v okviru tedenskih druženj »Čaj ob petih« je predvsem spodbujanje družabnosti, kreativnega in ustvarjalnega izražanja in socializacija. Srečanja so namenjena uporabnikom različnih generacij, zato sodi v zvrst medgeneracijskih dejavnosti. Poudarek je tudi na sprejemanju in medsebojnemu sporazumevanju drugačnih oziroma populacije različne starosti in zmanjšanje občutka izključenosti iz okolja.

Namen dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru programa Živimo zdravo in srečno, dosežemo na srečanjih z različnimi aktivnostmi, ki na udeležence delujejo blagodejno in vplivajo na boljšo kakovost bivanja v okolju in življenja na splošno ter spodbudijo pozitivne spremembe, cilj pa je doseči notranje zadovoljstvo, osebno srečo in boljše zdravje.

V katerih vaših programih sodelujete tudi s študenti?

Sodelujemo s Fakulteto za socialno delo, in sicer v segmentu, da se zainteresirani študentje ob začetku posameznega študijskega leta lahko prijavijo na katere od naših programov, kar se jim šteje kot obvezna praksa s področja prostovoljstva. Gre za programe, ki vključujejo delo s starejšimi (obiski na domu, pogovor, spremstvo po vsakodnevnih opravkih itd.), kot tudi izvedba samostojnega projekta v okviru programa »Čaj ob petih«. Za tekoče študijsko leto nismo prijavili programa, tako da ni vključen noben študent.

Kaj poleg že omenjenega še ponujate članom?

Druge redne dejavnosti, namenjene vsem, so vadba in učenje folklornih plesov, ki se izvajata v okviru folklorne skupine Kolovrat in njene glasbene skupine. Vaje so vsak četrtek med 17.30 in 19.30 v prostorih ČS Center na Štefanovi 11. Izvajamo tedensko vadbo hatha joge za starejše, vaje so usmerjene v doseganje ravnovesja, prožnosti mišic, telesa in dihalne vaje. Vadba joge poteka vsak četrtek med 9. uro in 10.30 v prostorih ČS Center. Organiziramo brezplačno merjenje krvnega tlaka in svetovanje, kako ugotoviti znake hipertenzije oziroma okvare ožilja. Merjenje izvaja medicinska sestra, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18. uro v prostorih ČS Posavje na Bratovševi ploščadi 30.

Med dejavnostmi društva so tudi vadba in učenje folklornih plesov, ki se izvajata v okviru folklorne skupine Kolovrat in njene glasbene skupine. FOTO: arhiv društva Nikoli sam

Vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18. uro v prostorih ČS Posavje organiziramo brezplačne meritve in diagnostiko z radiestezijskim nihalom. Izmerimo lahko, ali vam neko živilo škoduje ali koristi, ali ste izpostavljeni škodljivemu sevanju, ali in kje je porušeno energijsko ravnovesje oziroma kje so blokade. Vaje za vadbo spomina in zbranosti letos pripravljamo v sodelovanju z Gerontološkim društvom Slovenije. Eno delavnico smo izvedli že aprila, naslednja pa bo jeseni, verjetno oktobra. Potekajo v ČS Posavje.

Organiziramo tudi različne energijske delavnice, ki so usmerjene, da pri udeležencih spodbujajo samopomoč pri različnih zdravstvenih težavah, na primer delavnice za aktiviranje čaker, meditacijo za povezovanje s petimi elementi in osvobajanje, različne energijske vaje itd. Delavnice so ob četrtkih med 17. uro in 18.30 v kletnih prostorih ČS Posavje.

Kako se vam lahko pridružijo tisti, ki želijo?

Vsak, ki se želi udeležiti katerekoli dejavnosti ali se včlaniti v društvo, je dobrodošel. Pridružijo se lahko s spletnim obrazcem na naši spletni strani https://nikolisam.si, po elektronski pošti nikolisam@outlook.com ali osebno, vsak četrtek med 17. in 18. uro v kletnih prostorih ČS Posavje.