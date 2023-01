Kako deluje Medgeneracijsko društvo Tromostovje?

Kaj je temeljno poslanstvo Medgeneracijskega društva Tromostovje?

Temeljno poslanstvo društva je odzivanje na nematerialne potrebe starejših, po povezanosti, pripadnosti, vključenosti, krepitev socialne mreže, povezovanje generacij ter priprava mlajše generacije na starost. Prizadevamo si za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in ohranjanje njihove aktivnosti. Temeljna dejavnost v skupini je usmerjen pogovor o vsebinah, ki nas povezujejo in temeljijo na življenjskih izkušnjah.

»Bogastvo programa je predvsem v tem, da se srečujemo v povezovalnem in umirjenem okolju in da se na srečanjih vzpostavi zaupno vzdušje,« pravi Anja Žitnik, organizatorka lokalne mreže MD Tromostovje. FOTO: osebni arhiv

Društvo deluje od leta 2014, koliko ima članov?

Društvo je bilo ustanovljeno 8. januarja 2014. Trenutno deluje 21 skupin na več lokacijah v Ljubljani, Medvodah, Grosupljem in Ivančni Gorici. Vodi jih 25 voditeljic in dva voditelja. Vključenih je 175 članic in 20 članov, starih od 65 in vse do 98 let.

Kaj je program Skupine starih ljudi za samopomoč?

Program Skupine starih ljudi za samopomoč je temeljni program Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, v okviru katere so povezani različni pravni subjekti, ki delujejo na lokalni ravni in izvajajo omenjeni program. V nacionalno mrežo je trenutno vključenih več kot 4000 starejših in prostovoljcev, ki se vsak teden srečujejo v 450 skupinah po Sloveniji. Prva skupina je nastala 5. marca 1987 v Izoli, ustanovil jo je mag. Tone Kladnik. Program je eden najobsežnejših na področju zadovoljevanja nematerialnih potreb starejših v Sloveniji in po naših podatkih tudi edinstven v Evropi.

Pravite, da negujete kulturo pogovora, poslušanja in povezovanja na osebni ravni. Kako potekajo druženja?

Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov, ki se sčasoma preoblikuje v prijateljsko skupino in za nekatere celo v nadomestno družino. Šteje do deset članov, srečanja potekajo vsak teden po uro in pol. Usmerjen pogovor se nanaša na teme, ki povezujejo. Neguje se kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. Člani skupine sodelujejo s svojimi izkušnjami in mnenji. Vsaka skupina si ustvari svoj ritem, voditelja pa skrbita, da vsakdo pride do besede. V skupini velja načelo zaupnosti. Pomembna prednost je, da skupino vodijo prostovoljke in prostovoljci, ki se usposobijo na 120-urnem usposabljanju.

Kaj opažate, ali je v mestih veliko osamljenih ljudi?

Mestno okolje je izziv za medgeneracijsko sodelovanje in samopomoč. Ljubljana je ena zadnjih mestnih občin, kjer je ta program zaživel. Kot veliko urbano središče ima značilnosti in zahteve, ki jih je treba upoštevati, ko razmišljamo o povezovanju tako starejših med seboj kot tudi z mlajšo in srednjo generacijo. Mesto ponuja bogat izbor dejavnosti za starejše. Kljub temu pa se najde mesto tudi za tak program, kjer gre za negovanje kulture pogovora in povezovanja na osebni ravni.

Bogastvo programa je predvsem v tem, da se srečujemo v povezovalnem in umirjenem okolju in da se na srečanjih vzpostavi zaupno vzdušje. Tudi manj socialno ali komunikacijsko spretni starejši najdejo svoje mesto v majhni skupini ljudi, kjer so sprejeti in spoštovani takšni, kot so. Predvsem pa najdejo svoj prostor za pripovedovanje pomembnih življenjskih zgodb, ki ga zunaj skupin in v stikih z mlajšimi generacijami težje dobijo.

Glavni izziv za društvo je dejstvo, da je v mestnem okolju težje priti do osamljenih ljudi. Opažamo, da skupnosti v posameznih četrtih navadno niso tesno povezane. Zato vidimo priložnost za širjenje informacij v predstavljanju programa ob dogodkih in priložnostih, ki so namenjene starejšim.

Kako se je mogoče vključiti v vaše društvo in vaše dejavnosti?

Udeležba je brezplačna in prostovoljna, vključi se lahko vsakdo, ki si želi druženja in pogovora. To je odlična priložnost za širjenje kroga prijateljev, s katerimi ohranjamo aktivnost in zdravje, se lažje soočamo z izzivi, ki jih prinašajo zrela leta, navezujemo stike z mlajšimi generacijami, kjer začutimo varnost, zaupanje in spoštovanje, kjer se mlajši z vodenjem skupin pripravljamo tudi na lastno starost, poleg tega vsi potrebujemo pogovor in toplo besedo, nihče od nas ni osamljen otok in vsi potrebujemo bližino.

Več o nas najdete na https://www.skupine.si/skupine/kje-nas-najdete/2019022112380501/, na facebooku na https://www.facebook.com/Medgeneracijsko-drustvo-Tromostovje-733545203442153/. Na nas se lahko obrnete po elektronski pošti drustvotromostovje@gmail.com ali po telefonih 031 845 672 (Danijela) ali 031 670 337 (Anja).