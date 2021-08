Kako ostati aktivni, prožni in bistri

Starejši se spoprijemajo z neizogibnim staranjem tako, da ostanejo aktivni in v dobri formi – da ohranjajo telo prožno in sposobno ter da spodbujajo svoj um in ohranjajo bistrost. Kako podpreti starajoče se prebivalstvo, da ostane aktivno, je glavni namen projekta Aktivna starost (ActivAge), ki ga financira program evropske komisije Erasmus+, pri nas pa ga izvajata Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) in oddelek za anglistiko in amerikanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.Projekt Aktivna starost – podpora starajočemu se prebivalstvu, da ostane aktivno, je namenjen starejšim od 65 let, ki so še aktivni in zdravi, ter zagotavljanju njihovega splošnega dobrega počutja. Promovira splošno dobro počutje in kakovostno življenje starajočega se prebivalstva, pojasnjujejo v ZRS Koper. Pri tem pa nadomešča konservativno perspektivo »kriznega menedžmenta« s proaktivnim pristopom, ki spodbuja »aktivno in zdravo vedenje ter preprečuje psihofizično propadanje in socialno izključenost«.Projekt traja od septembra lani do konca avgusta prihodnje leto. Koordinira ga mednarodna univerza Uninettuno iz Italije, partnerji pa so poleg naših dveh predstavnikov še Finplus in Linga Vita Attiva iz Italije ter Institut Catholique de Lille iz Francije. Celotna vrednost projekta je 285.670 evrov.V okviru projekta izvajajo raziskavo, s katero zbirajo podatke o trenutnem in preteklem življenjskem slogu in navadah starejših od 65 let, da bi razumeli, kateri dejavniki – fizični, kognitivni, socialni … – najbolj vplivajo na dobro počutje starejših prebivalcev. V ZRS Koper prosijo starejše od 65 let, da izpolnijo preprost vprašalnik na spletni strani projekta.