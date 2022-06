Kako skrbeti za lepe in urejene nohte?

Katere težave z nohti so pri starejših najpogostejše?

Na nohtih oziroma nohtnih ploščah rok se pri starejših najpogosteje pojavljajo vzdolžne brazde, ki so običajno posledica fiziološkega staranja nohtov. Nohtna plošča se pogosteje plasti in je pustega videza, kar je tudi posledica upadanja učinkovitosti fizioloških procesov in slabše absorpcije hranilnih snovi za gradnjo nohtne plošče. Izrazite neobičajne spremembe nohtne plošče so lahko znak nekaterih bolezni. Na nohtih nog pa se pogosto pojavljajo glivične okužbe, odstop nohtne plošče od podlage, vraščeni nohti, predvsem pa zadebelitev in druge distrofije nohtov.

Zakaj imajo starejši toliko težav z nohti?

Starejši imajo običajno več težav z nohti na nogah kot mlajši, a tudi pri mlajših težave niso izključene. Na spremembe vplivajo fiziološki procesi staranja, dolgoletno kajenje in jemanje nekaterih zdravil, najpogosteje pa slabša okretnost starejših in s tem povezana slabša možnost samooskrbe nog ter nekatera bolezenska stanja, med drugim težave z ožiljem in živčevjem, na primer sladkorna bolezen, osteoporoza, artritis in težave s srcem.

»Čez nekaj let bomo imeli v Sloveniji diplomirane podologe in podologinje, posebej usposobljene za celovito obravnavo stopal,« pravi Gaja Udovič, diplomirana kozmetičarka. FOTO: arhiv VIST

Kako se lotiti glivic na nohtih in ali jih je mogoče popolnoma odpraviti?

Vsaka sprememba nohtne plošče, ki je videti kot glivična okužba, ni nujno to tudi v resnici. Če gre res za glivično okužbo, pa ta ni samo estetski problem, ampak je nalezljiva in lahko ob zanemarjanju pripelje do popolnega propada nohtov. V nekaterih primerih se zaradi močne zadebelitve nohtnih plošč pojavljajo tudi bolečine, vse skupaj pa lahko, predvsem pri sladkornih bolnikih, privede do resnejših zapletov. Zato je treba ob opaženi spremembi nohtne plošče obiskati usposobljenega pedikerja ali podologa. Šolanje prve generacije diplomiranih podologov se je začelo pri nas v tem študijskem letu. Ta bo izvedel potrebne postopke in po potrebi napotil k zdravniku, zdravljenje pa je smiselno kombinirati z ustrezno pedikuro.

Z upoštevanjem vseh ukrepov ter po potrebi zdravljenjem se glivična okužba v večini primerov popolnoma odpravi. Zdravljenje glivičnih okužb na nogah zahteva veliko vztrajnosti in aktivnega sodelovanja pacienta, česar pa mnogi ne zmorejo, predčasno obupajo ali niso dosledni pri upoštevanju navodil, zato se pogosto zgodi, da se okužba ponovi.

Karikatura: Marko Kočevar

Katere težave lahko odpravi kozmetičarka oziroma pedikerka?

Kozmetičarka oziroma pedikerka lahko poskrbi za urejanje nohtov ter poroženele in suhe kože na stopalih. Nekatere so usposobljene tudi za obravnavo zahtevnejših problematik, kot so kurja očesa, ragade, vraščeni in deformirani nohti ter podporna obravnava glivičnih okužb. Pri izbiri pedikerke pa je smiselno upoštevati njeno izobrazbo, še zlasti kadar gre za večje spremembe oziroma težave s stopali in nohti pri nekaterih kroničnih boleznih. Pedikerka z visokošolsko izobrazbo s tega področja, na primer diplomirana kozmetičarka, bo večinoma lažje kot pedikerka z nižjo izobrazbo prepoznala zahtevnost problematike in tveganje ter bo bolj verjetno ustrezno ukrepala, po potrebi pacienta tudi usmerila k drugim strokovnjakom, predvsem k zdravniku. Ko bomo čez nekaj let imeli v Sloveniji diplomirane podologe in podologinje, ki bodo še bolj usposobljeni za celovito obravnavo stopal, bo to še lažje in bolj učinkovito.

Kdaj pa je priporočljiv obisk zdravnika?

Če je na nogi rana, oteklina, rdečina, vnetje ali ima pacient hujše bolečine, je smiselno obiskati zdravnika. Za sladkorne bolnike pa je nujen obisk diabetološke ambulante vsakič, ko opazijo kakršnokoli spremembo na nogah.

Kaj lahko naredi vsak sam za lepe nohte?

Nohte boste ohranjali lepe predvsem z rednim in pravilnim krajšanjem. Nohti na nogah naj bodo vedno kratko in ravno pristriženi. Bodite pozorni na to, da nohta ne pokrajšate v obnohtni kanal ter da v kanalih ne puščate ostrih konic. Nohte krajšajte dovolj pogosto, vsaj enkrat na mesec. Če ste slabovidni, priporočamo, da krajšanje zamenjate s piljenjem. Pred krajšanjem ali piljenjem svetujemo namakanje nog v kopeli s čistilnim izdelkom in soljo. Če imate sladkorno bolezen, namakanje obvezno izpustite, lahko pa uporabite posebne kozmetične izdelke, ki nohte ustrezno zmehčajo. Če ste slabše okretni, svetujemo, da pedikure ne izvajate sami, bolje je, da obiščete pedikerski salon, kjer bodo poskrbeli tudi za ustrezno nego kože na stopalih. Redna skrb za stopala je namreč zelo pomembna.