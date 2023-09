Koliko starejši uporabljajo elektronske storitve?

Ali starejši pri nas dovolj uporabljajo elektronske storitve eUprave?

Upravljavci portala eUprava veliko sodelujemo s svojimi uporabniki, tudi z različnimi organizacijami, ki združujejo starejše, zato lahko z veliko gotovostjo trdimo, da starejši od 65 let vse več uporabljajo portal eUprava in druga spletišča države, kot so zVEM, ZZZS, Zpiz … To se kaže tudi v velikem zanimanju na različnih usposabljanjih, kjer redno sodelujemo s svojimi vsebinami, prav tako je zelo obiskana naša stojnica na dogodku za starejše F3ŽO – Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer obiskovalci tudi takoj lahko pridobijo svojo digitalno identiteto v obliki smsPASS.

V kratkem bodo zaživele tudi tako imenovane točke digi info. Te bodo na 222 lokacijah po državi, torej v vseh slovenskih občinah in še več, v njih pa bo na razpolago kader, ki bo prebivalcem v pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev,« je povedala Tatjana Mizori Zupan.

Na portalu eUprava spremljamo splošno statistiko uporabe, torej dnevne obiske, število novih registriranih uporabnikov in oddanih vlog. Vse te številke kažejo na vse večjo uporabo elektronskih storitev na portalu eUprava. Pri tem spremljamo podatke o tem, od kje uporabniki prihajajo, kakšne naprave uporabljajo, kateri brskalniki so najbolj pogosti. Ne spremljamo pa starosti uporabnikov, saj je to osebni podatek. Na podlagi teh podatkov lahko optimiziramo delovanje portala.

Kako jih spodbuditi, da bi jih uporabljali še več?

Vsekakor je najboljši način, da se jim ponudi še več možnosti usposabljanja in neposredne pomoči ob začetku uporabe e-poslovanja. Zato je zelo dobrodošel razpis, ki pravkar poteka na našem ministrstvu in je namenjen različnim organizacijam, ki bodo izvajale usposabljanja starejših od 30 let za dvig ravni digitalnih kompetenc (pridobitev osnovnih ali naprednih). Poleg tega ministrstvo v sodelovanju s Simbiozo in Ljudsko univerzo Velenje izvaja projekt Mobilni heroji, ki usposablja starejše za uporabo digitalnih tehnologij in posredno zagotavlja pomoč pri e-poslovanju. Projekt se izvaja na terenu, zunaj večjih naselij, in je namenjen starejšim od 55 let.

V kratkem bodo zaživele tudi tako imenovane točke digi info. Te bodo na 222 lokacijah po državi, v vseh slovenskih občinah, v njih pa bodo na razpolago zaposleni, ki bodo prebivalcem v pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev. Ne smemo pa pozabiti na vse organizacije, ki že zdaj ponujajo usposabljanja in pomoč starejšim in lahko svojo vlogo še povečajo.

Katere storitve eUprave so še posebno zanimive za starejše?

Med temi so vsekakor pridobitev vrednotnice za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, vpogled v lastne osebne podatke pa tudi nekatere javni vpogledi v podatke na portalu eUprava, na primer v tehnične podatke o avtomobilu ob nakupu rabljenega. Prav tako so za njih zanimivi pregled prireditev in shodov ter objave na oglasni deski, predvsem objave prodaje kmetijskih zemljišč. Med elektronskimi storitvami sta zanimivi vsaj še možnost oddaje elektronske podpore razpisu referenduma, ob volitvah pa možnost oddaje e-vloge za drug način glasovanja. Zagotovo so zanimive tudi druge storitve, saj je treba upoštevati, da so tudi starejši kot 65 let digitalno vse bolj pismeni in aktivni.

Ali je dostopnost storitev e-uprave dovolj prilagojena starejšim uporabnikom?

Upravljavci portala eUprava se vsekakor trudimo, da je ta prijazen in dostopen za različne uporabnike, mlade, starejše, digitalno bolj ali manj pismene. V ta namen portal nenehno preverjamo z različnimi uporabniki, upoštevamo prejete predloge in pripombe ter najsodobnejše smernice za dobro uporabniško izkušnjo.

Kaj pa uporabniki, ki so gluhi ali slepi?

Tem namenjamo še posebno skrb, saj upoštevamo vse smernice spletne dostopnosti, zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) in evropsko direktivo o spletni dostopnosti. Lani smo pridobili certifikata NSIOS o skladnosti portala eUprava z zahtevami spletne dostopnosti. Na to smo še posebej ponosni, saj se zavedamo, da e-poslovanje ljudem s posebnimi potrebami lahko precej olajša poslovanje z državo.