Zakaj ne smemo voziti avtomobila utrujeni?

Kako nevarni so na cesti zaspani vozniki?

Na cestah se skriva nevarnost, ki je morda bolj razširjena, kot si večina voznikov predstavlja – utrujenost. Ta nevidni sovražnik pogosto napade voznike, ki se borijo s psihično napetostjo zaradi pomanjkanja počitka. Pojavlja se ob številnih priložnostih, vključno z nočno vožnjo, dolgotrajno in počasno vožnjo v kolonah, ter v neugodnih vremenskih razmerah, kot so dež, megla in sneženje. Tudi takoj po obilnem obroku ali v prevroči notranjosti vozila. Včasih pa se voznik sooči z utrujenostjo med monotono vožnjo v redkem prometu. Vsak voznik je drugačen, utrujenost se lahko pojavi pri nekaterih že po pol ure, medtem ko drugi zdržijo ure in ure koncentrirane vožnje.

»Vsem voznikom, posebej pa starejšim, svetujemo, da se pred vožnjo seznanijo z razmerami na cestah in vremenskimi razmerami, prav tako z morebitnimi zastoji na cestah, ter da se izogibajo vožnji v vročini, ponoči in v neugodnem vremenu,« pravi Sebastijan Turk. FOTO: osebni arhiv

Raziskave kažejo, da šest do sedem ur spanja za 1,8-krat poveča tveganje za nesrečo v primerjavi z nekom, ki spi osem ur na noč. Če traja spanje manj kot pet ur, se tveganje za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom poveča za 4,5-krat. Kdor je neprekinjeno buden od 17 do 18 ur, dela pri vožnji podobne napake kot alkoholiziran voznik z 0,5 grama alkohola na liter krvi. Pri neprekinjeni budnosti 24 ur so napake primerljive z nekom, ki ima kar gram alkohola na liter krvi. Nočna vožnja že sama po sebi poveča tveganje za nesrečo od pet- do šestkrat, opozarjajo strokovnjaki, saj so naši možgani ponoči manj budni in bolj pripravljeni na spanje, monotonost vožnje jih le še dodatno uspava.

Kateri so znaki utrujenosti in zaspanosti med vožnjo?

Če se zalotite, da zehate za volanom, je to pogosto znak utrujenosti. Utrujenost vpliva na hitrost vaših reakcij, kar povečuje tveganje za nesrečo. Težje se zberete, pozornost vam upade in ne zaznavate več podrobnosti okoli sebe. To lahko vodi do napačnih presoj in odločitev. Vedeti je treba, da biološka ura vašega telesa ne sledi vedno vašim načrtom za vožnjo ponoči ali zgodaj zjutraj. Čeprav želite voziti, vaše telo morda potrebuje spanje. Posledice utrujenosti na cesti so lahko tragične.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Kako visoke poletne temperature vplivajo na voznike?

Temperatura v avtomobilu, ki stoji na soncu, hitro narašča. Že pri zunanji temperaturi 22 stopinj Celzija temperatura v stoječem vozilu lahko naraste na 47 stopinj Celzija v le eni uri. Višje zunanje temperature in daljši čas stanja na soncu pomenijo še višje temperature v zaprtem vozilu. Preden se odpravite na pot, četudi je kratka, dobro prezračite in ohladite vozilo. Visoke temperature v vozilu ne vplivajo le na udobje, negativno vplivajo tudi na psihofizično stanje, kar lahko še poslabša zdravstvene težave ali povzroči utrujenost voznika. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara, sploh pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih.

Kakšni so nasveti za voznike, ki se spoprijemajo z zelo visokimi temperaturami?

Pazite, da temperatura v avtomobilu ne postane previsoka, saj to povečuje utrujenost. Čeprav kofein lahko za kratek čas poveča budnost, ne pretiravajte s kavo ali energijskimi napitki. Kofein ni nadomestek za počitek in spanje. Vaša varnost in varnost drugih na cestah sta v vaših rokah. Z zavedanjem o nevarnostih utrujenosti in sprejetjem previdnostnih ukrepov lahko prispevate k bolj varnemu cestnemu okolju.

Kako ukrepati, če med vožnjo začutimo zaspanost?

Med daljšo vožnjo poskrbite za redne postanke, približno vsaki dve uri. Če skupaj potuje več ljudi z veljavnim vozniškim dovoljenjem, se za volanom izmenjavajte, s tem tudi zmanjšate tveganje. Če se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe po počitku ali izgube pozornosti, se v najkrajšem možnem času na varnem mestu ustavite ter poskrbite za ustrezno psihofizično stanje.

Kako na vožnjo vplivajo psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi?

Pri skoraj petini psihoaktivnih zdravil je treba upoštevati njihov vpliv na psihofizične sposobnosti. Nekatera zdravila lahko močno vplivajo na naše zmožnosti, zmanjšujejo pozornost, povzročajo zaspanost, upočasnjujejo reakcije ter motijo vid in sluh. Ta zdravila se imenujejo trigoniki in jih prepoznamo po enakostraničnem trikotniku na embalaži. Rdeč trikotnik na embalaži pomeni, da je vožnja vozila zaradi močnega vpliva na psihofizične sposobnosti prepovedana (absolutna prepoved). Obrobljen trikotnik v barvi besedila na embalaži pomeni, da to zdravilo različno negativno vpliva na psihofizične sposobnosti posameznika (relativna prepoved).

Preden sedemo za volan, se je nujno posvetovati s svojim zdravnikom, če jemljemo katerokoli od teh zdravil. Prav tako je pomembno, da se pred začetkom jemanja kateregakoli zdravila pozanimamo pri svojem zdravniku ali farmacevtu o njegovem morebitnem vplivu na našo sposobnost vožnje in natančno preberemo navodila za uporabo. Pomembno je tudi vedeti, da sočasno uživanje alkohola in zdravil še dodatno povečuje negativne učinke ter lahko resno vpliva na našo sposobnost za upravljanje vozila.

Kaj svetujete voznikom, še posebno starejšim?

Vsem voznikom, posebej pa starejšim, svetujemo, da se pred vožnjo seznanijo z razmerami na cestah in vremenskimi razmerami, prav tako z morebitnimi zastoji na cestah, ter da se izogibajo vožnji v vročini, ponoči in v neugodnem vremenu.