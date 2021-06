Ljubezen do gline sega v otroška leta

V nadaljevanju preberite:

»Kmalu sem ugotovila, da zame eksperimentiranje s formo ni dovolj, tudi nisem imela afinitete, da bi detajlno teoretično analizirala takšne projekte. Pravega izziva ni bilo, potrebovala sem figuro in potrebovala sem zgodbo, ki stoji za njo. Enako velja še danes, človek si posamezna umetniška dela težko razloži, velikokrat gre zgolj za takšno in drugačno družbenopolitično ali socialno gesto, ki je neredko le muha enodnevnica.« Tako Vlasta Zorko, mariborska »mestna kiparka«, avtorica skoraj petdesetih javnih skulptur v Mariboru in drugih slovenskih krajih, ki je trenutno zaposlena z velikim naročilom, celopostavnim portretom Toša Primožiča, telovadca, olimpionika, slikarja in scenografa.