Ne gre za to, da se skrivaš, ampak da se braniš virusa

Jerica Wilhelm, triinsedemdesetletnica, bo čez nekaj dni, 17. septembra, imela rojstni dan. Je aktivna in vedno dobre volje. Po srednji gostinski šoli v Ljubljani je dobila prvo službo v Nemčiji in tam ostala. Z možem Erichom si je ustvarila družinov lepem mestu Esslingen, ki je pobrateno v Velenjem. Zdaj jo že leta veselijo druženja z družino hčerke Tine in zeta Jorga, z vnukoma Tomom in Anniko. Zadnjih 20 aktivnih delovnih let je uspešno vodila kavarno v podjetju Index Werke, zdaj že dobrih deset let uživa v aktivnem upokojenskem življenju. Vsako leto zelo rada obišče Slovenijo, prav tako vsi njeni, izjema je bilo zadnje leto koronavirusnega »zapora«.