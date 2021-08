Pred mano so bile samo tiste, ki so bile napol moški

V nadaljevanju preberite:

Vrhunska slovenska atletinja Marijana Lubej je športno kariero leta 1970 nenadoma končala, pri 25 letih. Prevladalo je prepričanje, da zaradi poškodbe. Toda pol stoletja kasneje razkriva, da to ni bil odločilni razlog. »Ničesar nisem imela, še za kruh ne. Nisem imela od česa živeti,« pove in nadaljuje, da so jo tudi v novi državi potisnili ob rob. Starejši atleti so dobili dodatek k pokojnini za izjemne dosežke v športu. Njo so zavrnili z razveljavitvijo zakona iz leta 1974, ki je bil sprejet za vrhunske športnike, ker so trenirali in tekmovali brez plačila. »Danes dobijo športniki službo v državni upravi. V mojih časih tega ni bilo,« pravi.