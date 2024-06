Vas, ki je iznašla svoj način skrbi za starejše

V nadaljevanju preberite:

V nemški vasi Eichstetten, ki leži blizu tromeje s Švico in Francijo, so v 25 letih razvili samosvoj sistem skrbi za starejše. V njem sodelujejo prostovoljci, polprofesionalci in profesionalci, ki z medgeneracijskim sodelovanjem – imajo tudi varstvo in učno pomoč za 64 otrok – skrbijo, da vaščani lahko živijo vse življenje v domačem okolju.