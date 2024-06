Chatgpt ni bil narejen za uporabo v zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Hiter razvoj umetne inteligence v zadnjem letu in še posebej odlično sprejeta uporaba ChatGPT nudi številne možnosti tudi na področju medicine in zdravja. Zdi se, da je lahko koristen pripomoček pacientom in zdravnikom. Vendar strokovnjaki, ki razumejo logiko in način delovanja umetne inteligence, opozarjajo, da še nimamo uporabnih orodij. Standardizirani niso tako osnovni podatki, kot je zapis krvnega tlaka.