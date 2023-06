Prisiljeni smo se pretvarjati, da smo mlajši

V nadaljevanju preberite:

V knjigi Nevidna ženska in druge zgodbe (2018) Slavenka Drakulić piše predvsem o skriti temi – staranju žensk. Tokratni pogovor je bil spodbujen z nedavnim izidom slovenskega prevoda (Beletrina, 2023). Slavenka mi je najprej odgovorila, da se ji nekatera moja vprašanja zdijo preveč strokovna, kot da je »nekakšna strokovnjakinja za starost«, in dopisala, da to ni. Sledil je stavek, da sem knjigo bral na biografski način, kot da govori o svoji mami, možu ..., a me mora razočarati, da ne gre za avtobiografijo, temveč za fikcijo. Še danes ugibam, kje je v tem primeru meja med njima.