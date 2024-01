Rušimo tabuje: kar četrtina Evropejcev se jih boji

Ta globoko zakoreninjeni strah je velika ovira na poti do zdravega in lepega nasmeha. »Tudi moje dolgoletne izkušnje potrjujejo rezultate raziskave iz leta 2000, in sicer da sta največji težavi, povezani s strahom pacientov, neprijeten vonj in zvok. Šele na tretjem mestu je bolečina,« pojasni mednarodno priznani strokovnjak dr. Zdenko Trampuš, ki so ga prav podatki te raziskave spodbudili, da je začel razmišljati o drugačni kliniki, v kateri bi lahko združil medicinske in spa tretmaje.

Tako je nastala svetovno priznana klinika Ortoimpant Dental Spa – specializirana za zdravljenje najtežjih primerov brezzobosti s pomočjo najsodobnejših implantoloških metod. V kliniki so se osredotočili na to, da se pacienti pri njih počutijo kot v kakšnem spa centru in da jim s pomočjo izbranih storitev skrajšajo rehabilitacijo po operaciji. Dr. Trampuš si je na podlagi te vizije omislil kombinacijo zdravstvenih in spa tretmajev – danes je klinika postala sinonim za specializirano zdravljenje zahtevnih primerov brezzobosti, in to v okolju, v katerem ni prostora za strah.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa vas čakajo najsodobnejše implantološke rešitve, najkakovostnejši materiali in zobozdravstveni spa tretmaji. Prijavite se čim prej na brezplačni pregled. Lep nasmeh je vaša prihodnost! PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNI PREGLED. Bi se radi v Sloveniji v živo pogovorili z dr. Trampušem? VABIMO VAS NA SEJEM GAST EXPO med 31. 1. in 3. 2. 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer vas bo v dvorani Kupola pričakala strokovna ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z dr. Trampušem na čelu in odgovorila na vsa vaša vprašanja.

Strah vas lahko stane nasmeha – vendar ne v kliniki Ortoimplant Dental Spa

Strah ima močan vpliv na naše vsakdanje življenje in odločitve, pred katerimi se znajdemo. Prisili nas, da sprejemamo varne, a omejujoče odločitve. Konkretno to pomeni, da lahko zaradi strahu predolgo odlašamo z reševanjem brezzobosti, da se izogibamo zobozdravnikov, se sprijaznimo s slabimi zobmi in si tako ne omogočimo prihodnosti, v kateri prevladuje lep nasmeh.

Da bi čim večjemu številu pacientov, ki jih pestijo različne zobozdravstvene težave, omogočil izpopolnjene storitve, je dr. Trampuš ustanovil kliniko s posebnim konceptom. Od samega ambienta in pomirjujoče glasbe pri prihodu vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom klinike. Na voljo je tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa bodo dobili še dodaten »boost« – infuzijo z dodanimi vitamini, minerali in aminokislinami ter terapijo z magnetoterapijo. Tako bo okrevanje hitrejše.

V kliniki so s takšnim spa pristopom odpravili prvi dve največji težavi pri obisku zobozdravstvenih klinik – zvok in vonj ­– ter to obogatili še s terapijami, ki vsakomur vzbudijo prijetne in sproščujoče občutke.

Zdravljenje na njihovi kliniki pa se začne z brezplačnim prvim pregledom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Zelo profesionalno so se lotili tudi strahu pred bolečino. Vsi operativni postopki se namreč izvajajo pod budnim očesom anesteziologa, ki pacientom omogoča, da mirno spijo, medtem ko dr. Trampuš skrbi za njihov nasmeh. Za lažje okrevanje pa poskrbijo s posebnimi ohlajenimi maskami.

Vse to pacientom omogoča, da se v nekaj dneh vrnejo v svoje življenje, najprej z začasnimi zobmi, ki jih dobijo že v roku 12 do 24 ur po operaciji. Postopki so hitri, vendar brez iskanja bližnjic – strokovnost in dobro počutje pacientov sta na prvem mestu.

Dr. Trampuš je razvil poseben koncept, ki združuje medicinske in spa tretmaje, s čimer pacientom zagotavlja prijetno izkušnjo brez strahu. Spoznajte kliniko Ortoimpant Dental Spa in se prijavite na brezplačni pregled.

dr. Trampuš je ustanovil kliniko s posebnim konceptom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Vrhunske implantološke rešitve, ki navdušujejo številne Slovence

Klinika Ortoimplant Dental Spa je zelo hitro postala prva izbira med pacienti na Hrvaškem, v Sloveniji in tudi v širši regiji. Pod vodstvom svetovno priznanega strokovnjaka dr. Trampuša ji je uspelo zgraditi pravo mrežo zaupanja. Njihove storitve so inovativne in profesionalne, pristopi pa edinstveni za ta del Evrope.

Dr. Trampuš je zaradi odkritih pomanjkljivosti protez že na začetku svoje kariere iskal sodobnejše, preprostejše in bolj praktične rešitve, zato je v svojo vsakodnevno klinično prakso uvedel metodo All-on-4, sistem hitrega reševanja brezzobosti s štirimi vsadki.

All-on-4 je sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki so nosilci digitalno oblikovanega zobnega niza. Vgradnja se izvede v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Brezzobi pacient s to metodo takoj po operaciji dobi prototip zob, ki predstavlja začasno (vendar popolnoma funkcionalno) rešitev, medtem ko je trajna protetična rešitev izdelana v roku nekaj mesecev.

»Ustvarjamo lepšo, boljšo in varnejšo prihodnost za naše paciente.« (Dr. Trampuš)

Nova vrsta zobnih vsadkov

Včasih zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti nastane večji ali manjši umik čeljustne kosti, pri nekaterih pacientih pa ta popolnoma izgine. Rešitev je vgradnja vsadkov Zygoma, ki so prava revolucija. Vsadki se namreč ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm. Z vsadki Zygoma so uspešno premagali oviro popolne izgube kosti v zgornji čeljusti, pa tudi potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusov, ki je dolgotrajen proces nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

Klinika Ortoimplant Dental Spa uporablja vrhunske implantološke metode. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Rešite anketo in če vas zanimajo storitve v kliniki Ortoimplant Dental Spa, se prijavite na brezplačen pregled. Svoj termin lahko rezervirate tudi na številki +385 994803700. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa