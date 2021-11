Slab zakon, ki odlaga temeljne rešitve v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je zadnji torek v oktobru v državnem zboru dobil zeleno luč pri nadaljnji obravnavi, organizacije, društva in strokovnjaki s tega področja pa so vnovič opozorili na njegove pomanjkljivosti, nejasnosti in nedorečenosti. Strinjajo se, da ga potrebujemo, vendar menijo tudi, da je z dopolnili težko iz slabega narediti dober zakon.

Opozarjajo, da bi bilo treba takoj poskrbeti za kadre, ki bodo izvajali dolgotrajno oskrbo, svarijo pa tudi pred tem, da brez dovolj zagotovljenega denarja ne bo mogoče dostojno poskrbeti za starejše, prav zaradi tega že več različic zakona v preteklosti ni prišlo do parlamentarne obravnave.