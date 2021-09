Slovenija je dobro izkoristila svoj dostop do morja

V nadaljevanju preberite:

»Recimo, da jaz izgubim po eno stranko na leto, odvetniška družba, kjer dela sin, pa jih na novo pridobi deset.« Tako postopen prenos poslov na naslednjo generacijo opiše odvetnik Gregor Velkaverh. Sam je od očeta, kapitana, prevzel ljubezen do morja in pomorstva. O tem pričajo številni pomorski motivi v njegovi pisarni, od umetniških slik ladij do modela Kolumbove jadrnice Santa Maria v vitrini.



Svetovljanstvo mu je bilo položeno že v zibelko. Mati je bila britanska državljanka iz Gvajane, oče pa je opravljal različne mednarodne predstavniške funkcije, od New Yorka do Beograda. Uspešnih poklicnih zgodb sicer v njegovi družini ne manjka. Pokojni brat Dušan Velkaverh je avtor besedil cele vrste večno zelenih slovenskih popevk, Dan ljubezni, Silvestrski poljub, Marie ..., žena Jožica Velkaverh je kot predsednica vodila koprsko višje sodišče, hči Alja Velkaverh Roskams je priznana flavtistka pri Orkestru Gürzenich v Kölnu, sin Aleš Velkaverh pa ima skupaj s partnerji svojo odvetniško družbo. Sogovornik še ponosno pove, da je že petkrat dedek.