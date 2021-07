Staranje ni ovira za turistične dogodivščine

Poletje je običajno čas za različna potovanja v bližnje in daljne kraje, pandemija novega koronavirusa pa jih je močno omejila. Za vse potnike velja, da morajo ob prestopanju mej predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). Še posebno starejši potniki pa morajo na potovanje dobro pripravljeni in opremljeni.Na statističnem uradu ugotavljajo, da je bilo lani skoraj polovico manj potovanj kot leta 2019, po letošnjih podatkih za prvo četrtletje je na vsaj eno zasebno ali poslovno potovanje odšlo 8 odstotkov prebivalcev Slovenije. Med starejšimi od 65 let jih je zasebno potovalo samo 2,8 odstotka. V poletnih in toplejših mesecih pa se za potovanja, tudi samo na morje, odloča nekoliko več ljudi.Zdravniki pravijo, da v običajnih razmerah visoka starost in kronične bolezni niso več razlog, da se starejši ne bi podali na potovanje; znano je, da potovanja nanje dobro vplivajo in izboljšajo njihovo splošno počutje. Poleg tega se upokojenci lažje odpravijo na daljša potovanja, za katera ob vsakdanjih skrbeh za družino in službo prej ni bilo časa.