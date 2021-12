Učenci in starejši krepijo dolgoletno prijateljstvo

Učenci in učitelji Osnovne šole Leskovec pri Krškem že 21 let ob praznikih razveseljujejo stanovalce Doma starejših občanov Krško, pripravijo jim program in jih radi obiščejo. Ker jim kriza zaradi koronavirusa preprečuje druženje v živo, so letos našli novo pot, film.

Posneli so nastope učencev in posnetek poslali v dom, kjer ga bodo lahko stanovalci že ta teden, pred božičem, gledali na televizijskih zaslonih. Tako na šoli ohranjajo vezi dolgolet­nega prijateljstva z domom starejših, hkrati pa jim želijo polepšati dneve, ko je druženje zaradi epidemije večinoma zastalo. Ob koncu leta jim pošljejo tudi voščilnice, ki jih oblikujejo v podaljšanem bivanju, letos jih je bilo 196, za vsakega stanovalca ena.

Ob glasbeni spremljavi, veznem tekstu in deklamacijah so nastopili tudi Janko in Metka, Rdeča kapica in Sneguljčica ter seveda dedek Mraz. FOTO: arhiv OŠ Leskovec pri Krškem

Igrali so se film

Ko še ni bilo epidemije, so za dom starejših, ki je samo deset minut hoda od šole, vsako leto pripravili dva obsežnejša programa, božično-novoletni nastop, s katerim proslavijo vse decembrske praz­nike, in marčevsko prireditev, s katero se poklonijo 8. marcu, dnevu mučenikov in materinskemu dnevu. Nastope so pripravljali v okviru podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti Radi nastopamo, včasih se je pridružil še šolski pevski zbor in gledališki krožek. Nastopajočih učencev so se v domu vedno razveselili in jih pogostili s sendviči in sokom.

Stanovalka Jožefa Šinkovec je povedala: »Razveselim se, ko pridejo otroci, polepšajo nam dan. Zdaj nam prav manjka živžava. Zelo rada prejmem voščilnico, saj me prav poživi in spomni na mlada leta.«

Ker žal lani in letos takšna druženja niso bila mogoča, je že lansko šolsko leto, spomladi, ko so se učenci šolali na daljavo, več učencev pripravilo krajše nastope s plesom, petjem, glasbo, recitiranjem, instrumentalnimi nastopi, predstavljali so živali na prostem in podobno, in jih s pomočjo staršev posnelo. Med seboj so jih povezali in ustvarili dva posnetka. Prvega, ki so ga ustvarili takratni tretješolci pod mentorstvom razredničark, so v dom poslali februarja, drugega, v katerem so se predstavili učenci, ki obiskujejo interesno dejavnosti Radi nastopamo, pa aprila.

Anica Butkovič je dejala: »Enkratno je, ko pridejo otroci. Vedno se tako zelo potrudijo za nas. Zelo pogrešam naša druženja, z veseljem smo jih pričakali. Voščilnice se vedno znova zelo razveselim, ker vem da so narejene iz srca.«

Snemali so v mali telovadnici v času pouka, kjer so pripravili zimsko-novoletno pravljično sceno. FOTO: arhiv OŠ Leskovec pri Krškem

Za pripravo letošnje božično-novoletne prireditve pa so ustvarili film, ki so ga naslovili Božično-novolet­na prav­ljica. Pod mentorstvom učiteljic je skupaj nastopilo 35 učencev, 14 jih obiskuje interesno dejavnost Radi nastopamo, sodelovali so še učenci 1.c, 3.b, 3.d, 5.a, 5.b. in 7.c. Nekaj mesecev so posamezne točke najprej vadili v mehurčkih. Nato so vse skupaj posneli in ustvarili pravi film z zimsko-novoletno pravljično sceno.

»S tem krepimo spoštovanje do starejših, s podpiranjem medgeneracijskega sodelovanja in izmenjavo znanja med mlajšo in starejšo generacijo presegamo predsodke in povečujemo povezanost,« je povedala ravnateljica Jožica Repše. FOTO: arhiv OŠ Leskovec pri Krškem

Snemali so v mali telovadnici v času pouka. Vsak razred so posneli posebej, po določenem časovnem razporedu, z vmesnim zračenjem prostora. Sodelovale so tudi razredničarke učencev, ki so učence v razredih pomagale pripraviti in obleči za snemanje.

Otroci se zabavajo, starejši jih željno pričakujejo

Ob glasbeni spremljavi, vez­nem besedilu in deklamacijah so nastopili tudi Janko in Metka, Rdeča kapica in Sneguljčica ter seveda dedek Mraz. Učenci so se spremenili v nekatere mesece v letu in jih povezali s podnebnimi spremembami, predstavili so tudi različne zimske rekvizite, vključno s sanmi in darili. Ob glasbeni spremljavi so zapeli venček slovenskih otroških pesmic ter šolsko in eko himno Naša šola.

Otroci so pri snemanju uživali Nastopajoči učenci OŠ Leskovec so povedali, da pogrešajo nastope v živo, nekaterim pa je bilo lažje, ker so imeli manjšo tremo kot pri nastopu v živo. Vseeno so nekateri imeli tremo, ki pa so jo hitro premagali. Prepričani so, da bo stanovalcem zabavno in zanimivo gledati posnetek in da bodo zelo razveselili stanovalce v domu, saj starejši radi gledajo posnetke otrok. Menijo, da se bodo tako bolje počutili. Nekateri otroci imajo v domovih za starejše babice in dedke in so veseli, da jih bodo videli na posnetkih.

Otroci so se zelo zabavali. Po­s­netek so poslali v Dom starejših občanov Krško in Dom upokojencev Brežice, kjer imajo nekateri učenci babice in dedke, ter v VDC Krško - Leskovec. Film si bodo ogledali tudi razredi leskovške šole.

Franc Avguštin je povedal: »Lepo je, ko pridejo otroci. Pričarajo mi vse spomine na otroška leta. Zelo pogrešam druženje z otroki. Ko se enkrat navadiš na nekaj lepega, to pogrešaš, ko tega ni več. Voščilnico rad prejmem, ker voščilo, prejeto od otrok, je res nekaj lepega. Čisto drugače, kot voščilo, ki ga dobiš prek telefona.«

»Razveselimo se, ko pridejo otroci, polepšajo nam dan,« pravijo stanovalci. FOTO: arhiv DSO Krško

Našim učencem priprave na nastope in obiske v domu starejših vzbujajo pričakovanje, priprav­ljenost ustvariti nekaj za nekoga, pravi Jožica Repše, ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem: »Učenci pridobijo občutek oziroma izkušnjo, da so nekomu potrebni, da nekdo čaka nanje, da lahko ustvarijo nekaj, kar je nekomu zelo pomembno, kar mu polepša dan, ga razveseli in osreči. S tem krepimo spoštovanje do starejših, s podpiranjem medgeneracijskega sodelovanja in izmenjavo znanja med mlajšo in starejšo generacijo presegamo predsodke in povečujemo povezanost. Prek izkušenj učimo, da je treba spoštovati življenje vseh ljudi.«

Alojz Kramžar pravi: »Vedno mi je lepo, ko pridejo otroci, ker imam otroke neizmerno rad. Zelo pogrešam naša druženja, ker v otrocih vidim vso resnico, ki se dogaja okoli nas. Otroci so iskreni, ne lažejo in nas povrnejo nazaj v otroška leta. Voščilnico zelo rad prejmem, ker so narejene in napisane iz otroških iskrenih misli in src.«

Letos so nastope učencev posneli in stanovalci jih bodo lahko že ta teden, pred božičem, gledali in poslušali na televizijskih zaslonih. FOTO: arhiv OŠ Leskovec pri Krškem

Poudarja pa, da druženja v živo in osebnega stika med generacijami ni mogoče popolnoma nadomestiti: »Vsekakor se je družiti na daljavo, prek elektronskih povezav, še vedno bolje kot nič. Trenutni čas nas je spodbudil, da smo poiskali drugačne možnosti. Tudi to je del učenja. Skupaj z učenci smo se naučili, kaj vse nam omogoča digitalizacija, in ob izdelavi posnetkov skupaj razvijali vseživljenjsko kompetenco, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije. Tako smo del našega življenja, dogajanja, prazničnega razpoloženja ponesli k stanovalcem in zaposlenim v Dom starejših občanov Krško in jim polepšali decembrske dni.«

Upajo, da se čim prej spet vidijo v živo

Šolska psihologinja Melita Zagorc Vegelj pa pravi: »Medgeneracijsko sodelovanje prispeva k razvijanju socialnih veščin v odnosih med generacijami. Otrok lahko v prijetnem druženju s starejšimi pridobi izkušnjo, da je staranje normalen pojav in človeku ne odvzame funkcionalnosti. Z nastopanjem za starejše otroci pridobivajo veščine javnega nastopanja, kar prispeva k zmanjševanju in obvladovanju treme ter razvijanju pozitivne samopodobe in samozavesti. Starejši ljudje so navadno tega zelo veseli, tako otroci začutijo, da so njihove drobne pozornosti in prijaznost za sočloveka zelo dragocene. Skupaj doživljajo, kako se razširjata pozitivna naravnanost in optimizem.«

Učenci so povedali, da pogrešajo nastope v živo, nekaterim pa je bilo lažje, ker so imeli manjšo tremo kot pri nastopu v živo. FOTO: arhiv OŠ Leskovec pri Krškem

Stanovalci se vsakič znova razveselijo otrok, od majhnih do velikih, in vedno hrepenijo po še več druženja, je povedala delovna terapevtka Sergeja Harapin Kostevc, ki v krškem domu koordinira sodelovanje s šolo: »Otroci jim ogromno pomenijo, saj vedo, da se vedno zelo potrudijo in jim pripravijo čudovit program ter tako popestrijo dneve. Obudijo spomine, ko so bili tudi sami otroci, in marsikomu pritečejo solze veselja in sreče. Naši stanovalci imajo med nastopajočimi otroki tudi svoje vnuke in vnukin­je in so izjemno ponosni nanje. Veliko raje pa bi imeli druženje v živo, ker vsi že močno pogrešamo pristen, srčen, domač stik. Druženje v živo je čisto nekaj drugega kot prek ekrana. Vsi upamo, da se čim prej spet vidimo.«