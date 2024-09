Včasih se je treba ustaviti in si privoščiti sprostitev

V nadaljevanju preberite:

Društvo Šola zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranje razgibavanje vseh generacij, največkrat pa se ga udeležujejo starejši, bo te dni praznovalo petnajst let od ustanovitve. Slavnostni dogodek bodo proslavili 3. oktobra v Gledališču Tartini v Piranu. Člani društva telovadijo vsako jutro po metodi »1000 gibov« po vsej Sloveniji, skozi vse leto. Trenutno imajo 257 skupin v 93 občinah, v katerih telovadi 5200 članov.

Leta 2021 so zagnali še en projekt Dihajmo z naravo, ki poteka spomladi in jeseni enkrat na teden na tridesetih lokacijah v dvaindvajsetih krajih po Sloveniji, s pomočjo katerega sporočajo ljudem, da se morajo preprosto ustaviti in si privoščiti zelo potrebno sprostitev. V teh skupinah telovadijo člani Šole zdravja in tudi drugi, zunanji zainteresirani. V prvih štirih mesecih vadbe je bilo 2694 obiskovalcev. Več kot 70 odstotkov vadečih je starejših od 65 let.

Društvo Šola zdravja je velika zgodba o uspehu, kar potrjujejo mnoge nagrade. Med njimi najbolj izstopa mednarodna nagrada fundacije Fit for Life iz Ženeve, ki so jo dobili septembra lani za »inovativnost pri izboljšanju zdravja starejše populacije s spodbujanjem redne telesne dejavnosti za bolj zdravo in neodvisno življenje«.

»Fundacija Fit for Life nas bo spremljala pri izvajanju aktivnosti v prihodnjih treh letih. Poleg prestižnega mednarodnega priznanja smo z nagrado prejeli tudi finančno podporo, ki nam omogoča nadaljnji razvoj in promocijo naših dejavnosti. Ta nagrada ni le finančna pomoč, temveč tudi močna motivacija, da nadaljujemo svoje poslanstvo in še naprej širimo zavedanje o pomenu zdravja, telesne aktivnosti ter povezovanja ljudi v skupnosti. Zelo smo ponosni, da smo bili prepoznani tudi na mednarodni ravni, kar nam daje še več energije za prihodnje projekte,« je povedala predsednica društva Zdenka Kavčič.