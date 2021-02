Veletrgovec poskrbel za naš prvi dom za stare

Pred več kot 150 leti se je Franc Saleški Lambrecht (1809–1878) želel oddolžiti domačim krajem, ki jih je zapustil kot 20-leten mladenič. Pri 54 letih je, takrat uspešen veletrgovec s krznom, izročil konjiškim občinskim oblastem večjo vsoto denarja za gradnjo in delovanje dobrodelne ustanove, ki bo skrbela za stare. Pri tem, je jasno zapisal v svojem volilu, morajo v ustanovo sprejemati reveže »obojega spola brez razlike v veroizpovedi, ki so postali zaradi visoke starosti ali zaradi telesne oslabelosti nesposobni za delo in nezmožni za svoje vzdrževanje«.