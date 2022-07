Visoke temperature obremenjujejo tudi srce

V nadaljevanju preberite:

Visoke temperature težko prenašamo vsi, od dojenčkov, otrok, mladih, odraslih do starejših, še posebno pa bolniki, med njimi tudi srčno-žilni. »Kljub vročini in toplotnim obremenitvam, ki jih pomeni za naš organizem, lahko s preventivo in preprostimi ukrepi zagotovimo, da je tudi polet­je prijeten letni čas,« pravi Jasna Jukić Petrovčič, višja medicinska sestra in profesorica zdravstvene vzgoje iz Posvetovalnice za srce na Dalmatinovi 10 v Ljubljani, ki deluje v okviru Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.