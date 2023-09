Z mikrodokazili do sodobnih veščin in kompetenc

V nadaljevanju preberite:

Ob podaljševanju življenjske dobe in tudi delovne dobe prebivalcev ima vseživljenjsko učenje za vse generacije čedalje pomembnejšo vlogo. Na Univerzi v Ljubljani (UL) to jesen vpeljujejo tako imenovana mikrodokazila, ki se drugače kot makrodokazila, kot so diplome, certifikati, licence ..., ki zahtevajo dolg in poglobljen študij v akreditiranih institucijah, osredotočajo na specifična znanja, ki nadgrajujejo obstoječe znanje in jih je mogoče pridobiti tudi na primer v dveh mesecih.

Sistem mikrodokazil naj bi omogočal pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc za kakovostno poklicno in zasebno življenje posameznikom v vseh obdobjih življenja, od polnoletnosti dalje. Beseda vseživljenjsko učenje govori o pomenu učenja skozi celotno življenje posameznika, tudi po 55. letu. Mikrodokazila bodo na voljo študentom, da jih, na primer, priložijo svoji diplomi, pa tudi vsem, ki so že davno končali izobraževanje.