Brez novega znanja bomo odrinjeni na rob

Svet se spreminja hitreje kot kdaj prej. Negotovost zaradi hitrega digitalnega razvoja, izzivov starajoče se družbe, ekoloških problemov, gospodarskih kriz, spreminjanja delovnih mest in poklicev je mogoče ublažiti samo z nenehnim učenjem in pridobivanjem novih spretnosti. S strokovnjakinjami Andragoškega centra Slovenije mag. Zvonko Pangerc Pahernik, ki vodi promocijsko in informacijsko središče, mag. Jasmino Mirčevo, raziskovalko v središču za raziskave in razvoj, ter dr. Tanjo Možina, vodjo središča za kakovost in izobraževanje, smo se pogovarjali, kako dobri smo pri tem v Sloveniji, kakšna spoznanja je prinesla pandemija in kaj bi bilo mogoče izboljšati.