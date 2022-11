Z Magdo se je dobro spoprijateljiti

Aplikacija Magda, prva mobilna aplikacija za starejše v Sloveniji, ki so jo razvili v socialnem podjetju Simbioza Genesis, ima po dveh letih delovanja že 4700 aktivnih uporabnikov, ki jo na pamet­nih telefonih in tablicah uporabljajo vsak dan. Zaživela je novembra 2020, v času, ko so se stiske in izzivi starejših zaradi epidemije covida-19 le še bolj povečali. »Uporabniki so nad njo navdušeni, saj je prilagojena njihovim potrebam,« pravi Ana Pleško iz Simbioze Genesis.

Magda ima 4700 aktivnih vsakodnevnih uporabnikov.

Združuje različne informacije in vsebine za starejše.

Delavnice tudi na terenu, po vsej Sloveniji.

Aplikacija Magda na enem mestu brezplačno, na preprost in do uporabnika prijazen način združuje različne informacije in vsebine, ki jih starejši potrebujejo v svojem vsakdanjiku, in tako pomembno vpliva na kakovost, aktivnost in družbeno pestrost njihovega življenja. Ker je nastajala v sodelovanju s starejšimi in njihovimi potrebami, je zasnovana tako, da je preprosta za uporabo. Simbioza Genesis jo delno financira z lastnimi sredstvi, delno pa projekt podpirajo nekatera podjet­ja in družbe.

Do uporabnih informacij na enem mestu

Magdina »info točka« uporabnikom na primer omogoča, da zlahka in na enem mestu najdejo kontakte zdravstvenih domov, lekarn, CSD-jev itd. Navedeni so tudi številni ponudniki storitev, na primer brezplačni prevoz, pošte, upravne enote, knjižnice, ki jih lahko starejši kontaktirajo s klikom na gumb »pokliči« v aplikaciji, hkrati pa jih lahko filtrirajo glede na kraj bivanja. Zanimive so video vsebine v Magdini učilnici in telovadnici ter druge rubrike. V izbirniku so tudi »Novice«, kjer so strnjene aktualne informacije za starejše, ki jih skupaj s partnerji pripravlja Simbioza.

»Še naprej bomo opozarjali na pomembnost e-veščin, informirali in izobraževali vse generacije,« pravi Ana Pleško. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

V »Učilnici« so zbrane raznovrstne vsebine za izobraževanje doma, kot so uporaba računalnika, pametnega telefona, video lekcije s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-bančništvo, osebna zavarovanja, kuhanje. V »Telovadnici« so video vsebine z vajami, ki so jih zasnovali vrhunski športni strokovnjaki in so prilagojene starejšim, tako da jih lahko izvajajo varno na domu. Ne manjka niti kategorija »Radio« z možnostjo poslušanja različnih radijskih postaj znotraj aplikacije Magda ter »Dogodki« s pregledom dogodkov, tako v živo kot digitalnih, namenjenih starejšim po vsej Sloveniji.

Z nadgradnjo so v aplikaciji integrirani tudi krajši kvizi, po posameznem učnem modulu, kjer starejši lahko preverijo usvojeno znanje. Prav tako so dodali miselne igre, ki starejšim omogočajo igranje različnih iger za spomin in fitnes za možgane.

Skupaj raziskujejo in pregledajo funkcije

Pri Simbiozi organizirajo delavnice v Simbioza BTC City Labu in s Simbiozo Mobiln@ na terenu po vsej Sloveniji. Z udeleženci na delavnici skupaj prenesejo aplikacijo na njihove pametne mobilne telefone ali tablice, za uporabnike androida je na voljo prek trgovine Google Play, za uporabnike iphona pa prek AppStore.

Aplikacija Magda na prijazen način združuje različne informacije in vsebine, ki jih starejši potrebujejo v svojem vsakdanjiku. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ko jo na delavnicah naložijo, jo skupaj raziskujejo in pregledajo, katere funkcije in zavihke ponuja. Predstaviti jo želijo čim več starejšim in jih navdušiti za njeno uporabo, pravi Ana Pleško: »Aplikacija je zasnovana tako, da uči, kako lahko digitalizacija koristno vpliva na kakovost posameznikovega življenja. Starejšim tako omogoča dostop do različnih vsebin in storitev, boljšo obveščenost in večjo neodvisnost. Verjamemo, da lahko takšno vključevanje v digitalno družbo pomaga tako tistim, ki že imajo izkušnje z uporabo sodobne tehnologije, kot tistim, ki v informacijsko družbo šele vstopajo.«

Aplikacijo nenehno nadgrajujejo in vnašajo nove vsebine, skupaj s starejšimi, pravi Ana Pleško: »Konec leta jo bomo znova testirali, zbrali povratne informacije in naredili načrt nadgradnje za nadaljnji razvoj.«

V Simbiozi Genesis si že deset let prizadevajo za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc, v vseh starostnih skupinah, v neformalnem ali priložnostnem učnem okolju, kjer ima medgeneracijsko sodelovanje pomembno vlogo. Trenutno je najbolj dejavna njihova potujoča prilagojena učilnica Simbioza Mobiln@, s katero po Sloveniji učijo uporabe digitalnih tehnologij.

Simbioza Skupnost letos združuje že več kot 190 šol, vrtcev, domov za starejše in drugih organizacij. V sodelovanju s partnerji iz Nemčije, Litve, Grčije in Švice pa pripravljajo tudi program in izobraževanje e-zdravstvene pismenosti (e-HEALth Literacy).

Digitalnovkljuceni.si

V sodelovanju z Zdusom in Zavodom IZRIIS so ob podpori ministrstva za javno upravo iz Sklada za NVO konec oktobra zagnali medgeneracijsko digitalno platformo digitalnovkljuceni.si, prvo te vrste v Sloveniji. »Omogoča medgeneracijsko izmenjavo in s tem prispeva k povečanju digitalne pismenosti starejših, namen platforme pa je vseživljenjsko učenje za pridobivanje funkcionalnih digitalnih znanj, učenje uporabe ključnih e-storitev za starejše, dostop do vsebin in programov aktivnega in zdravega staranja ter izobraževanja po celoti Sloveniji,« je povedala Ana Pleško.

Aplikacijo Magda želijo predstaviti čim več starejšim in jih navdušiti za njeno uporabo. FOTO: Shutterstock

Ob peti obletnici odprtja prvega inovativnega središča Simbioza BTC City Lab bodo konec meseca odprli dodatne nove in prenovljene prostore. K sodelovanju jih je povabila tudi vladna služba za digitalno preobrazbo, s katero v novembru pilotno izvajajo projekt »mobilnih herojev«; z enoto Simbioza Mobiln@ izvajajo usposabljanje za pridobitev digitalnih kompetenc za starejše na podeželskih območjih Slovenije.

Želijo si sodelovanja še naprej. »Naša želja je, da do ustreznega izobraževanja pride vsakdo, ki si to želi in da se omogoči dostopnost do infrastrukture vsem, ki si je sami ne morejo privoščiti. Še naprej bomo opozarjali na pomembnost e-veščin, informirali in izobraževali vse generacije. Vse življenje se učimo,« še dodaja Ana Pleško.