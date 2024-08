Za samotrpinčenje nimam posebnega daru

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je pri Mladinski knjigi izšla njena zbirka esejev Krošnja z neznanimi sadeži, ki je tudi pretežno spodbudila večino vprašanj v tem pogovoru. V knjigi so na 250 straneh zbrani eseji, ki so nastajali v zadnjem desetletju in pol. V njih podoživlja srečanja s pomembnimi kulturnimi ustvarjalci in sublimno razčlenjuje svoj odnos do sveta in ljubezen do umetnosti in življenja. Ob tem meni, da kljub ljubezni do umetnosti umetnica pač ne bi mogla biti, saj da nima, kot pravi, tega presežnega daru, ki iz izdelka naredi umetnost. Četudi marsikdo zagovarja, da se je mogoče vsega naučiti, pa si glede na svojo starost dovoljuje ohranjati vero v obstoj talenta.