Kako naj se starejši zdravo prehranjujejo poleti?

Kakšno hrano naj starejši jedo poleti, da bodo lažje prenašali vročino?

Pri starejših se ne glede na letni čas lahko pojavljajo težave s prehitro sitostjo, poletna vročina pa tudi pri tistih, ki sicer nimajo težav, včasih vpliva na apetit, ki je v tem obdobju lahko manjši. Oboje lahko vpliva na težave pri doseganju ustreznega vnosa energije in hranil. Pri tem si lahko pomagajo z uživanjem manjših, pogostejših obrokov. Ti naj vsebujejo veliko zelenjave, približno polovico krožnika, žitne izdelke pa naj izbirajo polnozrnate, na primer polnozrnate testenine, ajdovo kašo ipd. Meso naj bo pusto, brez vidne maščobe. Izogibajte se različnim klobasam, salamam in mesnim izdelkom, ki vsebujejo veliko soli. Vse to sicer velja tudi v drugih letnih časih, poleti pa še lažje vključimo več sveže zelenjave in sadja, ki sta sezonsko na voljo.

»Posebej v toplejših dneh je nujno, da je vnos tekočine dovolj velik, vsaj dva litra na dan. S tem preprečimo težave, ki bi lahko nastale zaradi dehidracije, tudi utrujenost, zmedenost in težave z opravljanjem vsakdanjih opravil,« svetuje dr. Živa Lavriša. FOTO: osebni arhiv

Kako pa je s pitjem vode oziroma druge tekočine?

Pri starejših je občutek žeje pogosto manj prisoten, večkrat pa so tu še različne težave z uriniranjem, zaradi katerih se nekateri tudi načrtno izogibajo pogostejšemu pitju. Kljub temu, in še posebej v toplejših dneh, je nujno, da je vnos tekočine dovolj velik, vsaj dva litra na dan. S tem preprečimo težave, ki bi lahko nastale zaradi dehidracije, tudi utrujenost, zmedenost in težave z vsakdanjimi opravili. Pijejo lahko po požirkih, pijačo pa naj imajo vedno v bližini, tudi ko se kam odpravijo. Za ustrezno hidracijo sta primerna voda in nesladkan čaj, nikakor pa ne alkoholne in sladke pijače.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Ali je res, da morajo starejši jesti več beljakovin?

Da, vsaj en gram na kilogram telesne mase na dan. Kronični in akutni bolniki jih potrebujejo še nekoliko več, do 1,5 grama, tudi dva grama na dan. Moški, ki ima 90 kilogramov, tako potrebuje vsaj 90 gramov beljakovin na dan, če pa je kronični bolnik, med starejšimi od 65 let je takšnih več kot polovica, še ustrezno več. Koliko beljakovin vsebuje neko živilo, lahko preverimo na njegovi označbi, v tabeli hranilne vrednosti. Stogramski kos mesa na primer ne vsebuje 100 gramov beljakovin, ampak okoli 20 do 25 gramov, saj so v mesu prisotna tudi druga hranila in seveda voda. Beljakovine sicer najdemo tudi v drugih živilih, ne le v mesu – še posebej v stročnicah, pa tudi žitih. Sto gramov kuhanega fižola vsebuje približno osem gramov beljakovin, kos polnozrnatega kruha pa okoli pet gramov.

Ali sta post ali shujševalna dieta primerna za starejše?

Nikakor ne. Svetujemo uravnoteženo prehrano, kar pomeni, da v jedilnik vključujejo nepredelana živila, zelenjavo, sadje, stročnice, polnovredna žita in žitne izdelke ter pusto meso in mlečne izdelke z manj maščobami in brez dodanega sladkorja.