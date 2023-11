Zakaj vas pri izbiri zobozdravnika ne sme zavesti cena

Želja po tem, da bi si povrnili nasmeh in končno brez skrbi ugriznili v jabolko, je lahko še kako velika, vendar če bi jo radi tudi uresničili, morate skrbno izbrati pravega ponudnika zobozdravstvenih storitev. To pomeni, da vas pri izbiri ne sme voditi zgolj cena oziroma končni znesek, ki ga boste morali odšteti za nove zobe.

Tudi v anketi, ki ste jo bralci Dela rešili v članku »Z našim protokolom smo postavili nov mejnik na področju zobne estetike«, ste na vprašanje Kateri od dejavnikov najbolj vpliva na vašo odločitev za izbiro ponudnika zobozdravstvenih storitev večinoma (67 %) odgovorili, da je to denar. Čeprav je v vsakdanjem življenju prav cena naše glavno vodilo pri nakupih, pa bi morali pri izbiri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev razmišljati drugače. Pomembnejši sta kakovost storitve in strokovnost osebja, saj lahko nepravilna odločitev vodi do dolgotrajnih težav in nezadovoljstva.

Kakovost in strokovnost bi morali postati vaše glavno vodilo

Ko gre za zobozdravstveno oskrbo, moramo razmišljati predvsem o kakovosti storitve, ta pa je povezana tako s strokovnostjo celotne zobozdravstvene ekipe kot tudi z vrsto materialov in tehnik, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

Prav zaradi naštetega je klinika Ortoimplant Dental Spa postala ena glavnih destinacij številnih pacientov – ne samo iz Hrvaške, ampak tudi iz širše regije. Zelo radi jo obiščejo tudi Slovenci. Tudi Boris Kopitar je na kliniki, ki jo vodi priznani strokovnjak dr. Zdenko Trampuš, končno našel pravo rešitev za svoje težave. »Ko sem prišel k njemu, je bilo moje stanje že nekoliko alarmantno, vendar so takoj našli pravo rešitev zame,« se posega pred petimi leti spominja Kopitar. Tudi njega je najprej prepričala strokovnost dr. Trampuša in odprtost, s katero je pristopil k njemu in njegovim težavam.

Tudi Boris Kopitar si je povrnil nasmeh v kliniki Ortoimplant Dental Spa. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Ekipa pod vodstvom dr. Trampuša je odlično poskrbela za našega pevca in voditelja – vstavili so mu zobne vsadke po metodi All-on-4. Ker je imel premalo kosti, so mu vstavili še peti implantat v lično kost, tako imenovano Zygomo v zgornji čeljusti. Poseg je trajal pet ur v sedacijski anesteziji.

All-on-4 je sistem, s katerim se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vstavijo štirje vsadki, ki podpirajo fiksno protezo. Zygoma je čisto nova vrsta zobnih vsadkov – gre za inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Prav inovativna tehnologija, ki jo uporabljajo v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu, in strokovna podkovanost osebja so pripomogli k uspešnemu rezultatu – pacienti lahko po takšnem posegu že naslednji dan odidejo domov. Klinika pa jim omogoči prenočitev v njihovih apartmajih in pravo regeneracijo s posebnimi spa tretmaji.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa je na voljo tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa lahko dobijo dodatno spodbudo za čim hitrejše okrevanje z intravenoznim dodatnim vnosom vitaminov, mineralov in aminokislin.

Uporaba vrhunskih implantoloških rešitev in sodobnih materialov ne le da omogoča estetsko privlačne rezultate, ampak zagotavlja tudi funkcionalnost kot pri naravnih zobeh.

Pri nizkocenovnih ponudnikih zobozdravstvenih storitev pa je dvom jasen: ker pogosto uporabljajo nekakovostne materiale, lahko hitro pride do težav oziroma nepredvidenih zapletov po posegu. Končni izplen pa so nezadovoljstvo, bolečine in dodatni nepredvideni stroški zaradi iskanja novega ponudnika, ki bi saniral prvotno škodo.

Klinika Ortoimplant se zavezuje k uporabi le vrhunskih materialov, s čimer zagotavlja, da se pacienti lahko veselijo dolgoletne brezskrbnosti in se izognejo stresu, povezanemu z nezadovoljstvom zaradi nekakovostne oskrbe.

Vse na enem mestu z manj obiski

Ste kdaj razmišljali, koliko časa, energije in denarja vam gre zaradi številnih obiskov v zobozdravstveni ambulanti? Ogromno, sploh če morate na primer posebej obiskati še ambulanto za RTG in zobozdravstvenega tehnika.

Eden od ključnih elementov, ki ločuje kliniko Ortoimplant od množice drugih, je tudi zagotavljanje vseh potrebnih storitev na enem mestu. To pomeni manj obiskov in večje udobje za pacienta. Od brezplačnega prvega pregleda do celostnih implantoloških rešitev in spa tretmajev – pacienti dobijo vse, kar potrebujejo, brez nepotrebnih skrbi in obiskov različnih ordinacij.

Dr. Zdenko Trampuš je zobozdravstveni vizionar. Njegova klinika slovi po nadstandardnih in naprednih storitvah, ki prepričajo tudi paciente iz tujine. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Strokovnost in topel pristop: zadovoljstvo strank na prvem mestu

Ključ do uspeha klinike Ortoimplant sloni predvsem na dolgoletnih izkušnjah dr. Zdenka Trampuša, enega vodilnih hrvaških implantologov. Njegovo strokovno znanje, izobraževanje na najvišji ravni ter nenehno izpopolnjevanje vodijo k inovacijam in najboljšim pristopom do pacientov. Njegova filozofija temelji na zagotavljanju najboljših rešitev, ne le za čas okrevanja, ampak za vse življenje pacienta.

Poleg strokovnosti pa klinika Ortoimplant stavi tudi na topel pristop. Njihov koncept Dental Spa, razvit na osnovi epigenetike, poudarja ne le zdravje zob, temveč tudi splošno dobro počutje pacientov. Od ambienta do aromaterapije – vsi elementi so skrbno zasnovani za ustvarjanje pozitivnega okolja, kjer se pacienti počutijo kot doma.

Klinika Ortoimplant Dental Spa ponuja vrhunske zobozdravstvene storitve in tudi celostno izkušnjo, ki postavlja zdravje pacienta na prvo mesto. Pri njih gre ne le za nasmeh, temveč za dolgoročno dobro počutje in brezskrbnost pacientov.

Če se boste tudi sami odločili obiskati kliniko Ortoimplant Dental Spa, da bi iz prve roke izvedeli, kako je videti prihodnost stomatologije, naj vam še povemo, da Ortoimplant Dental Spa poleg prvega brezplačnega pregleda ponuja tudi brezplačno vseživljenjsko spremljanje in ohranjanje vseh struktur implantološkega postopka.

