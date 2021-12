Zaradi koronavirusa bom morda postala pomembna umetnica

V nadaljevanju preberite:

Akademska slikarka Jasna Kozar, ki živi v Mariboru, pred vstopom v osmo desetletje življenja doživlja svoj umetniški vrhunec. Najbolj nenavadno pri tem je, da so ji ustvarjalni razcvet in večjo prepoznavnost prinesli izguba lastne galerije, koronavirusne omejitve, razočaranje nad domačimi in svetovnimi politiki in internet. Sama se je razglasila za likovno aktivistko. Njen zaščitni znak je, da v stilu grafitov združuje slike (velikokrat so te eksplicitne erotične podobe) s kritičnim tekstom, ki ničesar ne prepušča ugibanju. Čeprav je imela več kot 50 pomembnejših razstav doma in okoli 20 v tujini, je bila najbolj odmevna zadnja, ki jo je imela minulo jesen v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor.