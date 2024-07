Zlate roke, bistra glava in pogumno srce

V nadaljevanju preberite:

Prvič sem jo srečala pred ljubljansko mestno hišo, v vlogi prostovoljke Rdečega križa, ki nam je demonstrirala oživljanje. Nekdo od navzočih je dejal, da se je spomni kot prijazne voznice avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa, ki je bila tedaj tudi edina ženska za volanom mestnih zelencev. To mi je vzbudilo zanimanje. Povabila sem jo na pogovor, med katerim mi je postalo jasno, da ima Irenka Štefančič z Vrhnike, ki bo prihodnje leto dopolnila 70 let, še veliko zanimivih in koristnih talentov.