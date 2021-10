Dejstva o Nemčiji, ki jih morda ne poznate

Doživite kulturni utrip Berlina

Spoznajte Bavarsko še na drugačen način

Občutite okuse Porenja

Naj vas očara multikulturno Porurje

Podajte se v črni gozd

Za Nemčijo in Nemce veljajo številni stereotipi, ki včasih sicer držijo, a ko bolje spoznamougotovimo, da lahko o tej deželi in njenih prebivalcih odkrijemo še mnogo zanimivega. Ali ste na primer vedeli, da ima Nemčija kljub slovesu industrijske države velika območja neokrnjene narave? Ali pa, da je v počitniški deželi več kot 300 restavracij z vsaj eno Michelinovo zvezdico? In da v nobeni drugi evropski državi ne pojedo toliko kruha?Še večki se razteza od Alp do Severnega morja, odkrijte v nadaljevanju, tudi s pomočjo noveV svetovljanskem Berlinu človek zlahka pozabi na čas. Številne kavarne, bogato umetniško dogajanje terkrojijo utrip mesta, ki ga je nekoč zaznamovala delitev na vzhodni in zahodni del. Danes je največje nemško mesto neformalna evropska prestolnica ustvarjalnosti mladih, kjer lahko vsakdo najde svoj prostor pod soncem.Friedrichstadt-Palast je najbolj obiskan prireditveni prostor v Berlinu, o katerem v časniku New York Times pišejo, da si ga je obvezno treba ogledati. Palača jezaradi programa in dimenzij. Ponaša se z več kot 100 umetnicami in umetniki ter z največjim gledališkim odrom na svetu. Tako je prizorišče največjih svetovnih spektaklov. Ste za veliko predstavo in velika čustva? Odgovor je predstava ARISE! Ljubezen je močnejša od časa. ARISE bo sprožila vihar čustev, ki vam bo s svojimi mogočnimi in veličastnimi podobami segel do srca. Ganljiva in navdušujoča; polna upanja, sreče in veselja.Za ljubitelje nakupovanja in urbanih doživetij je obvezen obiskkjer boste v vsej polnosti občutili za Berlin tako zelo značilen preplet nekdanjosti, sodobne avantgarde in sproščenosti. Tam je tudi hotel Teaser Dorint, ki navdušuje z edinstveno arhitekturo ter veličastnimi umetninami slovitih imen, kot so Markus Lüpertz, Junior Toscanelli in Julia Kampmann.Pisano mavrico vsega, kar obiskovalcu ponuja Berlin, je težko opisati z besedami. Koliko raznolikih značajev združuje to mesto, vedo povedati popotniki, ki se vračajo vsako leto, aVsaj delček tega lahko zdaj izkusite tudi sami v spletni aplikaciji, kjer ne pozabite izpolniti kupona in sodelovati vMorda se bo ravno vam nasmehnila sreča v žrebu za 2 nočitvi za dve osebi z zajtrkom v hotelu Teaser Dorint, dve vstopnici zav Friedrichstadt-Palast Berlin ter za kartico ugodnosti BerlinWelcomeCard. Nemčija po domače: Doživite kulturni utrip Berlina > Najbolj gorata nemška dežela je tista, ki jo doživimo kot prvo, ko se z avtomobilom odpravimo iz Slovenije proti severu.z najvišjim vrhom Zugspitze, v bližino katerega vas pripelje zobata železnica, so le eden od razlogov za obisk. Poleg narave Bavarska navduši tudi s svojo bogato kulturno in tehnično dediščino ter številnimi dvorci in gradovi. Vsaj na fotografijah ste zagotovo že videli svetovno znani grad, med vožnjo po avtocesti mimo Kimskega jezera pa ste v daljavi morda uzrli delček dvorca kralja Ludvika II., ki je menda želel ustvariti pomanjšano kopijo slavne francoske kraljeve rezidence v Versaillesu.To pa nista edini znamenitosti, za kateri se vam splača zaviti z avtoceste. Tukaj so še grad Burghausen na meji z Avstrijo, kjer lahkov dvorcu Nymphenburg v Münchnu pa boste spoznali posebnosti življenja na bavarskem dvoru. Vrhunec v pisani vrsti dvorcev in gradov predstavljajo kraljeve palače Ludvika II. Bavarskega ter Unescova kulturna dediščina v Würzburgu, Bayreuthu in Bambergu. Na svoj račun pa ne bodo prišli le ljubitelji kulture, temveč tudi vsi, ki imajo radi vrtove in parke, ter vsi, ki iščejo zelene oaze za nabiranje nove energije – v več kot 30 parkih in dvornih vrtovih bo gotovo dovolj priložnosti za oddih. Oglejte si rokokojski dvorni park Veitshöchheim, renesančni dvorni park v Münchnu ali pa baročnega pri dvorcu Linderhof.Ko si zaželite počitka, vam za to ne bo treba daleč. Na Bavarskem je več kot 30 parkov in dvornih vrtov, kjer si boste – morda po obiskuin nogometnega stadiona Allianz Arena – zlahka napolnili baterije. Obiskovalcem muzeja FC Bayern se bo srčni utrip pospešil ob modelih vseh trenutnih igralcev v naravni velikosti, zraven katerih se lahko fotografirate, dresih iz skoraj vsake sezone in osebnih mejnikih legendarnih nogometašev. Kot posebno poslastico si lahko nogometni navdušenci ogledate tudi izvirne replike vseh dosedanjih pokalov v kronološkem vrstnem redu, doživite Allianz Areno z vidika poklicnega nogometaša ter se sprehodite skozi tunel za igralce in spoznate vznemirljive podrobnosti o tej edinstveni zgradbi.Dežela na jugu Nemčije je od Slovenije oddaljena le dobre tri ure vožnje z avtomobilom, zato jeA četudi se boste tja odpeljali po cesti, se ob obisku Münchna zapeljite in poletite še s tamkajšnjega letališča, ki je bilo lani že štirinajstič razglašeno za najboljše letališče v Evropi. Ali ste vedeli, da je na letališču prodanih 590.000 belih klobas (weißwurst) ali pa da povezujejo 254 destinacij in 75 držav sveta?se ponaša s kar 60 restavracijami, bari in kavarnami, svojo pivovarno in več kot 150 trgovinami, ki pričarajo nepozabno doživetje. Iz mesta se boste do münchenskega letališča najlažje in najhitreje pripeljali z železniško povezavo S-Bahn.Ko je »čas za počitek«, pa je v bližini Angleškega vrta (Englischer Garten) v znameniti münchenski četrti Arabellapark sodoben vrhunski hotel s tremi zvezdicami in 220 sobami. Hotel v srednjem cenovnem razredu izžareva eleganten življenjski slog ter pod eno streho združuje sodoben ambient in regionalno obarvane oblikovalske elemente. Tako poslovni potniki kakor mestni turisti bodo v sobah, opremljenih v alpskem slogu in z brezstičnimi digitalnimi rešitvami, našli svoj drugi dom. Ob raznoliki in zdravi ponudbi bodo zadovoljni še najbolj izbirčni!Obiščite spletno aplikacijoin spoznajte še druge naravne, kulturne in zgodovinske bisere Nemčije. Če boste izpolnili kupon za sodelovanje v nagradni igri, lahko z malce sreče osvojiteki vam med drugim prinaša 2 nočitvi za 2 osebi v vrhunskem hotelu Arabellapark München, nakupovalni darilni bon, vstopnice za ogled gradov in dvorcev ter vstopnice za ogled muzeja FC Bayern in nogometnega stadiona Allianz Arena. Nemčija po domače: Odkrijte Bavarsko > Čarobni kotički pokrajine ob Renu skrivajo mnoga presenečenja,na sotočju Rena in Mozele pa ob vsakem obisku navduši z bogato kulinarično in trgovsko ponudbo ter živahnim dogajanjem, ki ga zaznamuje življenje ob eni največjih evropskih rek.Posebno doživetje ponujadruga največja še ohranjena trdnjava v Evropi, kamor se povzpnete z vzpenjačo in izkusite osupljiv pogled z višine 118 metrov nad Renom. Seveda ne smete izpustiti sprehoda po romantično vijugastih ulicah zgodovinskega starega dela mesta, ki očarajo z bogato arhitekturno dediščino in neskončnimi priložnostmi za čudovite fotografije.Za vse tiste, ki bi romantično mestece na sotočju Rena in Mozele radi še bolje spoznali, je Hotel Fährhaus v Koblenzu prava izbira. Odlikujejo ga lokalne posebnosti in elegantna notranja oprema, poleg hitre internetne povezave goste pričakujejo gostoljubno vzdušje, regionalna vina in gurmanski vrhunci mednarodne kuhinje. Pika na i v wellness centru je panoramski bazen z umetnimi valovi in neverjetnim razgledom na Mozelo.Mesto, v katerem se prepletata preteklost in sodobnost, zaznamujejo tudi odlična vina, značilna za pokrajino ob Renu. Tako ne preseneča, da v Koblenzu in okolici najdemo številne vinske kleti zNa idiličnem vznožju trdnjave Ehrenbreitstein, le nekaj minut stran od središča Koblenza, je vinarstvo Göhlen, ki ponuja žlahtno kapljico v edinstvenem vzdušju in kjer je mogoče med pokušino vin podoživeti vino in naravo. Prijetne spomine na doživetja v renskem vinskem okolišu bodo v vas vzbudile različne vrste vin: rizling, rizvanec, bacchus, beli in modri pinot, portugalka, pa nemški sorti Huxelrebe in Ehrenbreitsteiner.Ali pa se sprehodite po vinogradih vinarstva Schwaab – od traktorskih poti do strmih teras na pobočju Marienberga pri Koblenzu. Na več postajah vam bodo postregli izbrana vina in vam z veseljem odgovorili na vprašanja, povezana z njimi, o uživanju vin na splošno in o hribu Marienberg. Prepustite se romantiki tradicionalnih hrastovih sodov v vinski kleti, spoznajte umetnost stiskanja grozdja in sodobne hrambe vin.K vinu pa spada tudi dobra jedača, zato boste v Porenju našli vse od tipičnih nemških gostiln s tradicionalnimi jedmi doizpod rok chefov, nagrajenih z Michelinovimi zvezdicami. V Koblenzu, pri znamenitem Nemškem vogalu (Deutsches Eck), kjer se srečata Ren in Mozela, je vrhunski kuhar Georg Gerhards ustvaril popolno shajališče za ljubiteljice in ljubitelje izvrstne hrane. V njegovi družinski restavraciji Gerhards Genussgesellschaft boste našli klasične jedi iz nemške in francoske kuhinje v sveži, sodobni interpretaciji. Vas že kaj srbijo brbončice?Še več o raznoliki Nemčiji odkrijte v spletni aplikaciji, kjer lahkoin se potegujete za veliki nagradni paket “okusi Porenja”, s katerim boste izkusili delček domačega življenja v tej zanimivi pokrajini na zahodu Nemčije.Kliknite spodnjo povezavo, spoznajte tujcem manj znane skrivnosti Nemčije in z nekaj sreče osvojite bogat nagradni paket! Nemčija po domače: Odkrijte okuse Porenja > Območje, ki sta ga nekoč zaznamovala premogovništvo in težka industrija, v zadnjih letih doživlja preobrazbo mest v sodobna,z edinstvenim pečatom, ki ga daje preplet starega in novega. Podobo krajev, katerih zgodovino je dolga leta krojilo izkoriščanje naravnih virov, danes oživljajo sodobne kavarne in bari, ustvarjalni ateljeji in oblikovalske delavnice. Če kdo, potem se Porurci zavedajo, kako pomemben je prehod na zeleni razvoj. Zato si ob opuščanju premogovništva in težke industrije prizadevajo za ustvarjanje novih vsebin in priložnosti na nekoč delavskih območjih, pri čemer so med vodilnimi v Nemčiji, ko gre za– predelavo in ponovno uporabo starih predmetov.Zanimivosti Porurja, kot so zapuščene železniške proge in kanalske poti, je– brez zastojev in stran od prometa. Nekatere zanimivosti pa lahko odkrijete že zdaj, in sicer s spletno aplikacijoPridružite se Juliani, Tobiasu, Marii, Svenu, Nancy in drugim domačinom na virtualnem popotovanju po Nemčiji terv kateri lahko osvojite 2 nočitvi za dve osebi v hotelu The niu Cobbles. Ali ste vedeli, da so v petdesetih letih prejšnjega stoletja kot opozorilne sisteme za CO2 v rudnikih uporabljali kanarčke?The niu Cobbles krasijo živalske glave Björna Holzwega v njegovem edinstvenem urbanem slogu z mnogokotniki. Gre za risbe divjih živali, ki – ujete v geometrijske mreže – pritegnejo marsikateri očaran pogled. Tudi sicer so protagonisti v umetnikovih delih povečini divje živali. The niu Cobbles je posrečen preplet porurske romantike in urbanega časa - zeitgeista, ki na enem mestu združuje multikulturno identiteto metropole Porurja. Oblikovalski koncept pripoveduje zgodbo Essna in daje vznemirljiv vpogled v njegovo zgodovino. Nemčija po domače: Naj vas očara multikulturno Porurje > Veliko gozdnato in hribovito območje, ki se razprostira na jugozahodu Nemčije, je pravi kraj za ljubitelje skrivnostnega gozdnega sveta. V Schwarzwaldu boste– tukaj izvirata tudi Donava in Neckar – našli mir ter uživali v pestrem rastlinskem in živalskem svetu.Zadihajte s polnimi pljuči, občutite jutranjo roso in prisluhnite zvokom gozdov.so zagotovo tisto, zaradi česar je Schwarzwald tako edinstven. A tudi ko si boste zaželeli spoznavanja zgodovine, kulture in okusne kulinarike, vam ne bo treba drugam. Pokrajina s svojo bogato zgodovino obmejnega območja, kjer so se križale poti različnih ljudstev, je bilaki so navdih črpali v ruralnem življenju, ter rokodelcev, ki so izkoriščali največje naravno bogastvo, les.Ko govorimo o Schwarzwaldu, seveda ne moremo mimo kulinarike. Območje si brez težav zasluži nazivsaj lahko tam naštejemo kar 17 restavracij z Michelinovimi zvezdicami. Češnja na slavni schwarzwaldski torti je le še pika na i razvajanju brbončic s tradicionalnimi ali sodobnimi jedmi, značilnimi za to nemško pokrajino.Schwarzwald je čudovit v vseh letnih časih, najlepši pa je jeseni in spomladi.s spletno aplikacijo, ko vas bo navdušil, pa nadaljujte med njegovimi mogočnimi drevesi, kjer se vijejo številne pohodniške in kolesarske poti. In ne pozabite sodelovati v nagradni igri, kjer vas čakata kartica ugodnosti SchwarzwaldCard ter paket s sestavinami za pripravo schwarzwaldske torte. Vse, kar morate storiti, je, da kliknete na spodnjo povezavo. Nemčija po domače: Podajte se v črni gozd Naročnik oglasne vsebine je Nemška turistična organizacija