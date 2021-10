Dončićev trojni dvojček za slovenski turizem

Šport in slovenski športniki ostajajo pomembni promotorji naše države kot destinacije zdravih in aktivnih doživetij. Zlasti v zad­njih letih je v ospredju košarka. Kristalni triglav za osebnost, ki je prispevala h globalnemu povečanju prepoznavnosti Slovenije, je namreč letos prejel košarkar Luka Dončić, za ambasadorja slovenskega turizma pa so razglasili njegovega delodajalca Marka Cubana.

Slovenska turistična organizacija (STO) pri promociji naše države kot zelene, aktivne in trajnostne destinacije že nekaj časa sodeluje s slovenskimi vrhunskimi športniki, ki s svojimi dosežki in srčnostjo navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov z vsega sveta. Med njimi so smučarka Ilka Štuhec, kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar ter košarkar Luka Dončić.

Prav slednji je letos na Slovenskih turističnih dnevih prejel nagrado kristalni triglav kot osebnost, ki je prispevala h globalnemu povečanju prepoznavnosti Slovenije. »Nobenega dvoma ni, da je Luka kljub mladosti eno najbolj vročih košarkarskih imen. Čudežni deček košarke je navduševal že na evropskem parketu in pomembno prispeval, da je Slovenija leta 2017 postala evropski košarkarski prvak. Svoj izjemni talent iz tekme v tekmo dokazuje tudi v ameriški profesionalni košarkarski ligi NBA, s čimer je osvojil srca svetovne košarkarske javnosti. Kljub temu da že od mladih nog živi v tujini, Luka ni pozabil države, v kateri se je začela njegova izjemna športna kariera,« so zapisali v obrazložitvi. Kot je znano, Luka Dončić igra v ameriškem klubu Dallas Mavericks, v zadnjem letu pa je domačo in svetovno javnost navduševal s predstavami v reprezentančnem dresu, saj je ključno pripomogel k uvrstitvi Slovenije na olimpijske igre in osvojitvi odličnega 4. mesta v Tokiu.

Velik doseg tvitov

lastnika Dallasa

Iz košarkarskih krogov letos prihaja tudi ambasador slovenskega turizma. Ministrstvo za gospodarstvo je ta naziv podelilo ameriškemu milijarderju, poslovnežu in lastniku kluba Dallas Mavericks Marku Cubanu. Kot so zapisali, je s svojo medijsko pojavnostjo vpliven v medijih, poslu in športu. »Med letošnjimi poletnimi olimpijskimi igrami je na twitterju, kjer ima kar 8,5 milijona sledilcev, redno objavljal o dosežkih slovenske košarkarske reprezentance, celo v slovenskem jeziku. Ob podpisu najvišje pogodbe v zgodovini NBA z Luko Dončićem letos avgusta je obiskal Slovenijo, delil svoje navdušenje nad Ljubljano, slovenskimi vini in omenil, da je odprt za poslovne priložnosti v Sloveniji, predvsem na tehnološkem področju. Cuban tako ne objavlja samo tvitov o Sloveniji kot deželi Luke Dončiča, temveč jo predstavlja kot državo poslovnih in športnih priložnosti,« so dodali v obrazložitvi. STO, ki sicer vrhunske športnike redno vključuje v svoje promocijske aktivnosti in sodeluje pri promociji velikih športnih dogodkov pri nas, je že večkrat poudarila, kako močno šport vpliva na prepoznavnost naše države: »Tako mediji, športni navdušenci kot drugi ob uspehih naših šport­nikov namreč še bolj intenzivno iščejo informacije o deželi, od koder prihajajo tako izjemni šport­niki.«