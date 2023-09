Festival kave Vrhnika – dan za skodelico kave

Dober dan se začne s kavo in konča z vinom. Preživite ga z nami na Vrhniki na Festivalu kave 2023! Sobota, 9. september, med 10. in 20. uro Park pred Cankarjevim domom na Vrhniki

Enako kot grozdne jagode imajo tudi kavna zrna svojo edinstveno in očarljivo pripoved. Enako kot v kozarcu vina se tudi v skodelici kave okusijo raznolike note kultur, podnebja, sort in predvsem strasti pridelovalcev!

Spoznali bomo kave, ki jim spretni pridelovalci izpilijo okuse s posebnimi postopki fermentacije in maceracije.

Vabljeni na zanimive delavnice:

(R)Evolucija kavnih okusov: gost bo Camilo Merizalde, The Santuario Project, kavni pridelovalec in inovator iz Kolumbije

Mojster fermentacije: chef Luka Košir z ekipo restavracije Grič

Kletvica: predstavitev naravnega vinarstva in naravnih vin z degustacijo

Protokol okušanja kave (coffee cupping izkušnja) s pražarno Escobar

FOTO: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Ne glede na to, ali ste že izkušeni poznavalci teh tehnik ali pa vas zanima, kaj fermentacija in maceracija sploh pomenita, vam obljubimo, da bo Festival kave na Vrhniki letos nepozabna kavna in kulinarična izkušnja!

Festival pa bo kot vsako leto odlična priložnost za sprostitev ob dobri kavi, hrani, vinu in druženju. Poleg kulinaričnih užitkov boste lahko uživali ob glasbi, umetnosti za male in velike ter drugih presenečenjih, ki jih pripravljamo.

Festival kave 2023 bo gostil tudi državno tekmovanje v senzoričnem okušanju kave pod okriljem Združenja Specialty kave Slovenija.

Festival kave stopa na pot brez odpadka. Skupaj se bomo trudili, da bo odpadkov čim manj in da s pravilnim ločenim zbiranjem materialov omogočimo njihovo kroženje, reciklažo in ponovno uporabo. Na Festivalu kave v zero waste mestu Vrhnika želimo narediti korak naprej in poleg reciklaže poskrbeti še za preprečevanje nastajanja odpadkov.

Več informacij na www.visitvrhnika.si in FB strani Festival kave Vrhnika.

Naročnik oglasne vsebine je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika