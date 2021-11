Gurmanski mesec z vrhuncem že ta konec tedna

Včeraj se je v Ljubljani začel fes­tival November Gourmet Ljub­ljana, med katerim se bo, kot napoveduje prireditelj Turizem Ljubljana, predstavilo najboljše, kar premore slovensko glavno mesto v svoji kulinarični ponudbi. Vrhunec bo že na začetku Evropski simpozij hrane, ki so ga lani zaradi covida-19 odpovedali.

Težko pričakovani simpozij, katerega geslo je Hrana za boljši jutri, bo potekal med 6. in 8. novembrom. V soboto ob 11. uri se bodo ljubitelji vrhunske kulinarike podali na kulinarični sprehod Gourmet Ljubljana Crawl; vodil jih bo po kulturnih hramih in znamenitostih mesta, njihove brbončice pa bodo vmes razvajali kuharski mojstri združenja JRE, kot so Luka Košir (Gostišče Grič), Jorg Zupan (Atelje), Marko Magajne (Galerija okusov), Nina Čarman (Danilo), Jure Tomič (Debeluh), Miha Dolinar (Skipass Mama Marija), Leon Pintarič (Rajh) in Jernej Bende (Mak).

Med sodelujočimi René Redzepi

V nedeljo bodo sledili dnevni izleti I Feel Slovenia in kulinarična avantura Ljubljana Soul Chefs, za katero bodo vrhunski ljubljanski chefi »združili kuharske duše in ustvarili neponovljive jedi«, napovedujejo na spletni strani dogodka. Glavni del prireditve bo v ponedeljek, ko bo na Ljubljanskem gradu potekal simpozij pod geslom Prebudi(mo) se! Na njem bodo kuharski mojstri, novinarji, pisci, kritiki, podjetniki, lokalni pridelovalci hrane in drugi udeleženci navdihnili s svojimi zgodbami in spodbudili k razmiš­ljanju za boljšo in bolj trajnostno prihodnost. Med sodelujočimi bo tudi trenutni chef številka ena, René Redzepi (Noma, Danska).

Eden od dogodkov festivala November Gourmet Ljubljana bo obisk ljubljanske tržnice z vodnikom. Do sobote ob 9. uri. FoOTO: Marko Feist/Slovenske novice

»Letošnji Evropski simpozij hrane bo ogledalo trenutnega dogajanja tako v svetu gastronomije kot kulture in trenutnega stanja duha, hkrati pa bo podal odgovore o prihodnosti, smernicah in spremembah. Postavili si bomo nova, drugačna vprašanja, morda bomo dosegli kompromise, morda bomo ugotovili, da je kuhinja v hribih prihodnost svetovne gastronomi­je, morda se bodo rodile nove ideje,« je o dogodku povedala Ana Roš, prejemnica dveh Michelinovih zvezdic in ena od snovalcev programa simpozija.

Peti November Gourmet Ljubljana

Kot rečeno, pa se je že včeraj začel gurmanski mesec v glavnem mes­tu. V sklopu dogodkov, ki se bodo zvrstili, so srečanja na tržnici (Dobimo se na plac), in sicer ta teden do sobote ob 9. uri, razne degustacije, otroške delavnice, martinovanje, pripravljali bodo nedeljska kosila in večerjo nad mestom, kuharske in slaščičarske tečaje, spoznavanje veščine rezanja z japonskimi noži, potekal bo tudi 23. Festival vin in še mnogi drugi dogodki.

November Gourmet Ljubljana bo, kot so zapisali na Turizmu Ljubljana, praznik novih okusov, inovativnih jedi, svežih pristopov, nenavadnih eksperimentov, novih stikov in plodnih sodelovanj, ki bodo odmevala še vse leto in plemenitila mestno kulinarično ponudbo. V času festivala bo izšla tudi prva revija življenjskega sloga Gourmet Ljubljana, ki bo v celoti posvečena gastronomski ponudbi v mestu.

Letošnji November Gour­met Ljub­ljana, ki bo trajal vse do konca meseca, je peti po vrsti.