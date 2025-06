Izkoristite do 30 % popusta za počitniške pakete z Ryanairom

Vodilna slovenska spletna potovalna agencija Počitnice.si nadaljuje uspešno partnerstvo s Travelfusion, ki omogoča brezhibno rezervacijo Ryanairovih letov kot del počitniških paketov na Počitnice.si in lastminute.hr. Ta izjemna storitev potnikom zagotavlja še več raznolikosti, prilagodljivosti in udobja – kot nalašč za prihajajoče jesenske in zimske počitnice 2025/2026 !

Za rezervacije, opravljene junija 2025, lahko potniki izkoristite do 30 % popusta za zgodnje prijave za počitniške pakete jesen 2025 in zima 2026.

Preverite bogato ponudbo ugodnih počitniških paketov TUKAJ in izberite popoln jesenski ali zimski oddih po super ugodni ceni, do 30 % ugodneje! Za več informacij lahko pokličete na 01/280 30 00 ali se oglasite v fizičnih poslovalnicah agencije Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Pri rezervaciji nizkocenovnih letov so zgodnje rezervacije vedno pametna odločitev. Bližje ko je namreč dan odhoda, višje so cene letalskih vozovnic. To še posebej velja za priljubljena jesenska in zimska počitniška obdobja, ko se povpraševanje poveča in se razpoložljiva mesta hitro zapolnijo. S pravočasno rezervacijo letalskega prevoza in počitniškega paketa si lahko torej zagotovite najboljšo ponudbo in se izognete temu, da bi pozneje preplačali svoj dopust.

Počitnice.si ostajajo pomemben uradni distributer Ryanairovih poletov, rezervacije sedežev in storitev prtljage preko tehnologije Travelfusion. To partnerstvo počitnikarjem in popotnikom omogoča, da na Počitnice.si rezervirajo svoj dopust brez težav, saj zagotavljajo enostavno in pregledno izkušnjo za načrtovanje jesenskih in zimskih počitnic.

FOTO: Shutterstock

V primerjavi z drugimi spletnimi turističnimi agencijami lahko počitnikarji in popotniki na Počitnice.si rezervirajo Ryanairove lete kot del počitniškega paketa, in sicer po enakih cenah, kot so na voljo na uradni spletni strani letalske družbe Ryanair – brez skritih stroškov, brez drobnega tiska.

To zagotavlja zaupanja vredno in uporabnikom prijazno izkušnjo, ki združuje enostavno rezervacijo letalskega prevoza in raznolike nastanitve v najboljše počitniške ponudbe – vse na enem mestu!

»Potnikom zagotavljamo ugodne cene, pregledne cenike in preprosto organizacijo celotnih počitnic z le nekaj kliki,« poudarja Matjaž Čede, izvršni direktor agencije Počitnice.si. Poleg tega lahko na Počitnice.si uživate v ekskuzivnih prednostih, vključno z možnostjo obročnega plačila in prednostnega vkrcanja (priority boarding) – vse v okviru izbranega počitniškega paketa.

FOTO: Shutterstock

Jesensko in zimsko uživanje na soncu le kratek polet stran

Ryanair je znatno razširil svojo mrežo poletov z bližnjih letališč in tako slovenskim potnikom ponuja številne možnosti za tople jesenske in zimske počitnice, za organizacijo katerih poskrbijo Počitnice.si! Poglejmo nekaj najbolj privlačnih destinacij za jesenske in zimske počitnice:

Lanzarote (Kanarski otoki)

Lanzarote slovi po edinstveni vulkanski pokrajini, blagodejnem podnebju in nenavadni lepoti. Zaradi toplega podnebja in družinam prijaznih letovišč je odlična izbira za aktivne počitnice in sproščeno uživanje na plaži tudi v jesenskih in zimskih mesecih. Na Počitnice.si najdete bogat nabor počitnic na otoku Lanzarote z odhodi iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Tenerife (Kanarski otoki)

Tenerife je vse leto priljubljena destinacija za ljubitelje plaž in aktivne popotnike, na katero lahko to jesen in zimo s Počitnice.si ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah. Tenerife ni le otok plaž. Osupljiv naravni kontrast med zelenim severom, sušnim jugom in mogočnim vulkanom Teide je vsekakor nekaj, kar se splača doživeti.

FOTO: Shutterstock

Gran Canaria (Kanarski otoki)

Gran Canaria združuje urbana doživetja z zlatimi peščenimi sipinami in družinam prijaznimi letovišči, zato je popolna izbira za sončne jesenske ali zimske počitnice – s Počitnice.si iz Trevisa pri Benetkah!

FOTO: Shutterstock

Malta

Malta ponuja prijetno podnebje, bogato zgodovino in nešteto možnosti za sprostitev tudi v hladnejših mesecih. Vsestranska destinacija z mešanico zgodovine, plaž in družinam prijaznih dejavnosti je idealna za sončni pobeg v hladnejših mesecih. Na Malto lahko s Počitnice.si to jesen in zimo ugodno poletite iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Malaga (Španija)

Malaga, eno najlepših mest Andaluzije, leži ob obali Costa del Sol – »Obali sonca« – in je kot ustvarjena za jesenske in zimske počitnice. S prijetnim podnebjem, bogato zgodovino, izvrstno hrano in sproščenim utripom ponuja idealen oddih za vse, ki si želijo topline brez poletnega vrveža. Privoščite si jesneski ali zimski oddih v Malagi s Počitnice.si, z letalom iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Ciper

Ciper je s svojim blagim sredozemskim podnebjem, bogato zgodovino in čudovitimi plažami popolna počitniška destinacija za jesen in zimo, saj ponuja sprostitev in kulturna doživetja tako za pare kot za družine. S Počitnice.si lahko na ta slikoviti otok jeseni in pozimi poletite iz Zagreba.

Halkidiki (Solun v Grčiji)

Halkidiki očara obiskovalce s svojimi pristnimi grškimi tavernami, slikovitimi obalami in mirnim vzdušjem, zato je popolna izbira za miren družinski oddih ali romantičen pobeg na lepše. Preverite ponudbo počitniških paketov na Počitnice.si in si privoščite nepozabno sprostitev izven sezone v Solunu z letalskim prevozom iz Zagreba.

FOTO: Shutterstock

Apulija (Brindisi)

Odkrijte pristni jug Italije v tradicionalnih vasicah z značilnimi belimi fasadami, izvrstno kulinariko in mirnimi plažami, ki ponujajo sproščeno in očarljivo zatočišče za počitnikarje izven sezone. S Počitnice.si vso jesen in zimo z neposrednim letom iz Trsta!

FOTO: Shutterstock

Sicilija (Palermo)

Sicilija, kulturni biser z milimi zimami, je popolna destinacija za raziskovanje, kulinarične dogodivščine in sprehode ob morju. Privlačna je tako za romantične pare kot za družine, ki rade raziskujejo, zato nikar ne odlašajte, že danes rezervirajte nepozaben jesenski ali zimski oddih na Počitnice.si z odhodom iz Trsta.

FOTO: Shutterstock

Kalabrija (Lamezia Terme)

Kalabrija ponuja neokrnjeno obalo in slikovite vasi, idealne za tiste, ki iščejo miren in cenovno ugoden zimski pobeg z obilico naravnih lepot. Rezervirajte zdaj na Počitnice.si in jeseni ali pozimi poletite iz Trsta v sončno Kalabrijo!

FOTO: Shutterstock

Alicante (Španija)

Španski Alicante v regiji Costa Blanca je privlačna izbira za vse, ki iščejo sonce, toplino in sprostitev v hladnejših mesecih. Mesto leži ob čudoviti obali, kjer dolge sprehajalne poti ob morju vabijo k mirnim popoldanskim sprehodom, posedanju v kavarnah na prostem in občudovanju sončnih zahodov. Doživite slikoviti Alicante to jesen in zimo s Počitnice.si iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah!

FOTO: Shutterstock

Valencia (Španija)

Dinamičen mestni oddih s sončnim vremenom, zelenimi parki in očarljivim starim mestnim jedrom je le kratek polet iz Trevisa pri Benetkah stran. Pričakuje vas sončna Valencia, popolna mešanica sprostitve in kulturnih znamenitosti za vse generacije!

FOTO: Shutterstock

Majorka

Jeseni in pozimi Majorka navdušuje s slikovitimi vasicami, do katerih vodijo čudovite pohodniške poti, in pristnim obalnim čarom, zato je idealna za miren oddih v dvoje ali aktivne družinske počitnice. S Počitnice.si lahko na Majorko vso jesen in zimo ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Lizbona (Portugalska)

Portugalska prestolnica, ki vam je s Počitnice.si to jesen in zimo dosegljiva z neposrednim letom iz Trevisa pri Benetkah, se lahko pohvali z milimi zimami, slikovitimi razgledi in živahnim mestnim življenjem – kot nalašč za pare, ki iščejo kulturna doživetja, in družine, ki uživajo v sproščenem ogledu znamenitosti.

FOTO: Shutterstock

Maroko

Eskotičen in le kratek polet iz Trevisa pri Benetkah oddaljen Maroko vabi obiskovalce s svojimi barvitimi tržnicami, izleti v puščavo in milimi temperaturami, ki ponujajo edinstveno kulturno doživetje. Enkratna jesenska ali zimska poslastica, ki se jo vsekakor splača doživeti!

FOTO: Shutterstock

Albanija

Albanija, razvijajoča se destinacija z nedotaknjenimi plažami in gostoljubnimi domačini, je skriti dragulj za cenovno ugodne in pristne počitnice izven sezone. Raziščite jo tudi vi – izkoristite super ponudbo na Počitnice.si za jesen in zimo in poletite na edinstvene počitnice v Albanijo z letom v Tirano iz Trevisa pri Benetkah!

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Počitnice.si